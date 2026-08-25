AYSO'dan firmalara özel yerinde dış ticaret eğitimi

AYSO'dan yerinde dış ticaret eğitimi:

Aydın Sanayi Odası (AYSO), üyelerinin ihracat kapasitesini güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmalarını desteklemek amacıyla başlattığı yerinde dış ticaret eğitimlerini sürdürüyor. Program kapsamında AYSO Dış Ticaret Danışmanı Fahrettin Koşan önderliğinde üyeler ziyaret edilerek doğrudan işletme sahasında eğitim ve danışmanlık sunuluyor.

ziyaretlerde yapılan değerlendirmeler:

Firma ziyaretlerinde işletmelerin mevcut dış ticaret yapıları ve ihracat potansiyeli ayrıntılı şekilde inceleniyor. Ziyaretlerde, ürünlerin hedef pazarlardaki konumlandırması, süreçlerdeki darboğazlar ve ihracat akışının daha etkin yönetilmesine yönelik somut öneriler paylaşılıyor. Bu değerlendirmeler işletmelerin güçlü ve geliştirilmeye açık alanlarını ortaya koymayı hedefliyor.

eğitim içerikleri ve işletmeye özel yaklaşım:

Eğitimlerde; ihracata hazırlık ve süreç yönetimi, hedef pazar ve müşteri araştırması, gümrük işlemleri ve ihracat belgeleri, uluslararası ödeme ve teslim şekilleri ile ihracata yönelik devlet destekleri gibi temel başlıklara odaklanılıyor. Standart sunumların ötesine geçilerek, her firmanın sektörüne, ürün yapısına ve hedef pazarına uygun, uygulamaya dönük danışmanlık modeli uygulanıyor.

AYSO'nun yerinde eğitim yaklaşımı, teorik bilginin doğrudan işletme pratiğine aktarılmasını sağlarken firmaların ihracat süreçlerinde hız ve etkinlik kazanmalarına katkı sunuyor. Program, üyelerin uluslararası rekabet güçlerini artırmayı amaçlayan sürdürülebilir bir destek mekanizması olarak devam ediyor.

AYSO’DAN ÜYELERİNE YERİNDE DIŞ TİCARET EĞİTİMİ