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Bolu'da arka koltukta şehir turu yapan buzağı

Bolu-Mudurnu kara yolunda bir sürücü, arka koltukta sakin seyahat eden buzağıyı cep telefonuyla kaydetti; görüntüler izleyenleri güldürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bolu'da arka koltukta şehir turu yapan buzağı

Olayın ayrıntıları:

Bolu-Mudurnu kara yolunda ilerleyen bir otomobilin arka koltuğunda bir buzağı görüldü. Önündeki aracın sürücüsü, sıradışı yolcusunu fark edip şaşkınlığını gizleyemeyerek anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntüde öne çıkanlar:

Kayıtlarda buzağının araç içinde sakin bir şekilde etrafı izleyerek oturduğu ve ani bir hareket göstermediği dikkat çekiyor. Aracın içindeki bu tablo, sıradan bir trafik kaydını beklenmedik bir anıya dönüştürdü.

Olay, trafikteki diğer sürücülerde hem şaşkınlık hem de tebessüm yaratırken, izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

BOLU’DA, BİR OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE YOLCULUK YAPAN BUZAĞI GÖRENLERİ HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLÜMSETTİ....

BOLU’DA, BİR OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE YOLCULUK YAPAN BUZAĞI GÖRENLERİ HEM ŞAŞIRTTI HEM DE GÜLÜMSETTİ. O İLGİNÇ ANLAR, TRAFİKTEKİ BAŞKA BİR SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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