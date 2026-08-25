Memleketinde insan hakları gündemi: TİHEK başkanı Vasip Şahin Bayburt'ta

Memleketinde temaslarda bulunan TİHEK başkanı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin, memleketi Bayburt’ta bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirdi. Şahin, valilikten belediyeye, Adalet Sarayı'ndan Bayburt Üniversitesi'ne kadar farklı kurumları gezerek kurum yöneticileriyle görüşmeler yaptı ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Valilik ve belediye görüşmeleri:

Valilik makamında yapılan görüşmede kentte insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve çeşitli konular ele alındı. Daha sonra belediyeye geçen Şahin, belediyenin şeref defterini imzaladı ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile kentteki hizmetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Memiş, konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Adliye, üniversite ve istişare toplantısı:

Şahin beraberindeki heyetle birlikte Adalet Sarayı ve Bayburt Üniversitesi'ni ziyaret ederek kurum temsilcileriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. TİHEK tarafından aynı gün Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenecek olan İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'na başkanın katılacağı bildirildi. Toplantıda yerel düzeyde insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri ele alınacak.

TİHEK BAŞKANI ŞAHİN BAYBURT’TA TEMASLARDA BULUNDU