Gümüşhane'de otopark çalışması alanındaki çökme ana yolu kullanıma kapattı

Olayın gelişimi:

Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde Harşit Çayı Islah ve Otopark Düzenleme Sahası'nda devam eden çalışmalarda istinat duvarı çöktü. Olayda, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki duvarın çökmesiyle birlikte duvar üzerindeki kaldırım ile anayolun bir bölümünde çökme ve çatlaklar oluştu.

Çökme sırasında kaldırımda herhangi bir vatandaşın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olayın ardından güvenlik güçleri ve ilgili birimler bölgede ilk güvenlik tedbirlerini alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

trafik kısıtlaması ve çalışma süreci:

İlk etapta kontrollü sağlanan trafik akışı, detaylı risk değerlendirmesi ve ek güvenlik önlemleri doğrultusunda anayolun tamamen araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu. Bölgedeki çökme, hem yaya kaldırımlarında hem de yol yüzeyinde belirgin hasara neden oldu.

Karayolları ekipleri kısa sürede sahaya intikal ederek gerekli ön çalışmalara başladı; zeminin ve hasarlı yapı elemanlarının tespiti için teknik incelemeler yapılıyor.

valilik incelemesi ve koordinasyon talimatı:

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, beraberindeki heyetle birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden meydana geliş nedeni, bölgedeki mevcut durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Atay, hasarlı bölgede gerekli teknik incelemelerin titizlikle yapılması ve vatandaşların can güvenliğine yönelik tedbirlerin kesintisiz sürdürülmesi talimatını verdi.

Vali Atay ayrıca çalışmaların ivedilikle tamamlanması, ulaşım güvenliğinin sağlanması ve yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasını istedi. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar ve yetkililerin bilgilendirme süreci devam ediyor.

GÜMÜŞHANE’DE HARŞİT ÇAYI KENARINDA DEVAM EDEN OTOPARK ÇALIŞMASININ BULUNDUĞU ALANDA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI VE ÜZERİNDEKİ KALDIRIM NEDENİYLE KENTİN EN İŞLEK NOKTALARINDAN BİRİ OLAN ANAYOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI.