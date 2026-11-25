Balıkesir'de 25 Kasım buluşması:

Balıkesir'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde onlarca kadın, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kadına yönelik şiddete ortak tepki verdi. Etkinlik, Balıkesir Kent Konseyi ile Altıeylül ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisleri'nin organizasyonunda gerçekleşti. Katılımcılar, dayanışmayı simgeleyen turuncu ve mor bantlar taktı ve öldürülen kadınları temsilen alana bırakılan ayakkabılar önünde basın açıklaması yaptı.

Kent konseylerinin ortak mesajı:

Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Akşit, 25 Kasım'ın Mirabel kardeşlerin anısıyla kadınların özgürlük ve yaşam hakkı mücadelesinin simgesi olduğunu hatırlattı. Akşit, kadına yönelik şiddetin toplumun ortak sorunu olduğuna işaret ederek, şiddetin psikolojik, ekonomik ve fiziksel boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Yapılan konuşmada, kadınların korkmadan, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya talebinin tekrarlandı; yaşam hakkının savunulmasının yalnızca bir güne bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan ise önleyici mekanizmaların önemine dikkat çekti. Erkan, şiddetin olay gerçekleştikten sonra değil, daha önce önlenmesi gerektiğini söyleyerek, ekonomik bağımsızlık destekleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, kadın kooperatiflerine destek ve kreş hizmetlerinin artırılması gibi adımların önemini sıraladı. Kadınların karar alma süreçlerine daha fazla dâhil edilmesinin gereğine vurgu yapıldı.

sahne gösterisi ve meydan tepkisi:

Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nursevin Karademirli, mücadelenin yalnızca sembolik günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti ve kadınların hukuki haklarını bilmesinin, destek mekanizmalarına ulaşmasının altını çizdi. Karademirli, üretici kadınların emeğinin görünür kılınması ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine değindi: Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir mesajı etkinlik boyunca tekrarlandı.

Basın açıklamalarının ardından Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan 'Kadın Öldü' adlı gösteri sahnelendi. Gösteri, kadına yönelik şiddetin acı gerçeklerini görselleştirerek katılımcılarda derin duygular uyandırdı ve meydandaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Program, kadınların dayanışma çağrısını ve şiddetin her türüne karşı kolektif tepkiyi güçlü biçimde ortaya koydu.

Etkinlikte öne çıkan vurgular arasında şiddetin önlenmesi, ekonomik ve hukuki güçlendirme, eğitimle toplumsal dönüşüm talepleri yer aldı. Katılımcılar, kadınların yaşam hakkının korunmasının toplumun geleceği için belirleyici olduğunu belirterek, mücadeleyi yılın her günü sürdürecekleri taahhüdünü dile getirdi.

KADINLAR, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK VE DAYANIŞMA MESAJI VERMEK AMACIYLA CUMHURİYET MEYDANI'NDA BİR ARAYA GELDİ.