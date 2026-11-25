çalışmanın kapsamı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek için sürdürülen çalışmalarda önceliği konfor ve güvenliğe veriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Suruç ilçesinde yer alan Orta Bostancı, Aşağı Karınca, Taban ve Kural mahallelerini kapsayan toplam 15 kilometrelik güzergahta stabilize serimi ve yol düzenleme çalışmalarını yürütüyor.

Yürütülen işler yol yüzeyinin dayanıklılığını artırmayı, yağış ve trafik koşullarına karşı altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları, sathi asfalt kaplama için zemin oluşturmaya odaklanıyor.

yapım süreci ve programı:

Proje, 2026-2027 Yatırım Programı kapsamında planlanmış olup ekipler stabilize serimi ile yol yatağını düzeltip gerekli yol düzenlemelerini titizlikle yapıyor. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından önümüzdeki sezonda sathi asfalt kaplama uygulaması gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

beklenen sonuçlar:

Çalışmalar tamamlandığında mahalleler arasındaki bağlantının güçlenmesi, yol güvenliğinin artması ve vatandaşların günlük ulaşımının kolaylaşması bekleniyor. Belediye, kırsal altyapı yatırımlarıyla ulaşım standartlarını yükseltmeyi ve bölge halkının yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

SURUÇ’UN KIRSAL YOLLARINDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM