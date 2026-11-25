Manisa'da diyaliz atık suyu yeniden değerlendirme projesi

Manisa’da hayata geçirilen Diyalizden Filize Su Geri Kazanım Projesi ile diyaliz işlemleri sırasında ortaya çıkan, daha önce kanalizasyona verilen temiz suyun yeniden kullanıma kazandırılması amaçlanıyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi tarafından uygulamaya konulan sistemle günlük 6 ton, yıllık ise 2 bin 160 ton suyun park, bahçe sulama ve temizlik çalışmalarında kullanılacak şekilde geri kazanılması hedefleniyor.

Nasıl çalışıyor:

Diyaliz tedavisinde kullanılan saf su üretimi sürecinde hastayla temas etmeyen bir su akışı oluşuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bir diyaliz seansı için hasta başına 120 litre saf su kullanılırken, saf su üretmek için şebekeden yaklaşık 360 litre su çekiliyor; arıtma sırasında ortaya çıkan 240 litre ise daha önce kanalizasyona verilmekteydi. Merkezefendi'de yapılan analizlerde bu suyun geri kullanım için uygun olduğu tespit edilerek, bu kaynağın yerinde toplanıp belediyenin ihtiyaçlarında kullanılması kararlaştırıldı.

Beklenen etkiler ve yaygınlaştırma:

Proje paydaşları arasında Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, Yunusemre Belediyesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Çevreci Yeşil Diyaliz Merkezi (ÇEYEDD) bulunuyor. ÇEYEDD Başkanı Prof. Dr. Soner Duman, bu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması durumunda her yıl milyonlarca ton temiz suyun korunabileceğini vurguladı ve diyaliz sırasında açığa çıkan suyun içme suyu kalitesinde olduğuna dikkat çekti. Sağlanan suyun Büyük Menderes Nehri üzerindeki barajları doldurabilecek büyüklükte bir hacme denk geldiği belirtildi.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslin Yağlı, hasta güvenliğinden ödün verilmeden doğal kaynakların verimli kullanıldığını belirterek, saf su üretimi sırasında ortaya çıkan ve analizlerle uygunluğu doğrulanan günlük yaklaşık 6 ton suyun yeniden kullanıma kazandırıldığını söyledi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, hastaneden sağlanacak suyun belediyenin park, bahçe ve temizlik çalışmalarında kullanılacağını ve su tankerlerinin yaklaşık 20 kilometre mesafe kat etmesine gerek kalmayacağını ifade etti. Gürtunca, bu uygulamanın yıllık bazda sağladığı yakıt tasarrubunun yaklaşık 2,5 milyon TL seviyesinde olacağını ve karbon salınımının azalacağını kaydetti. Anemon Otel’de tamamlanmak üzere olan benzer bir çalışma ile Yunusemre genelinde yıllık 5 bin 500 ila 6 bin ton suyun yeniden değerlendirilmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaşması halinde beklenen potansiyel tasarruf rakamları da konuşuldu; ülke çapında diyaliz işlemleri nedeniyle yıllık boşa giden su miktarının yaklaşık 2,5 milyon ton olduğu, yaygınlaştırma halinde bu miktarın yaklaşık 3 milyon ton düzeyinde tasarrufa dönüşebileceği ve bunun bir ilçenin (yaklaşık 50 bin nüfuslu) yıllık su ihtiyacına yakın olduğu aktarıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Metin Gümüş, iklim değişikliği ve kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskısını hatırlatarak suyun verimli kullanımının ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi. Projenin yerel bir uygulama olarak küresel çevre hedeflerine katkı sağladığı vurgulandı.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da projenin yerel yararlarına dikkat çekip emeği geçenleri tebrik etti. Manisa Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, projenin Manisa, Türkiye ve dünya açısından örnek olmasını diledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle kurdele kesilerek projenin açılışı gerçekleştirildi. Uygulamanın benzer kurum ve şehirlerde hayata geçirilmesiyle hem su kaynaklarının korunması hem de taşıma kaynaklı yakıt ve karbon maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

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