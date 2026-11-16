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Ayvalık sahilinde minibüs denize düştü, yolcular kıyıdan merdivenle kurtarıldı

Ayvalık'ta şehir içi yolcu minibüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle sahilden denize uçtu; çevredekiler merdivenle yolcuları tahliye ederek kurtardı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayvalık sahilinde minibüs denize düştü, yolcular kıyıdan merdivenle kurtarıldı

Ayvalık'ta minibüs sahil kenarından denize uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sahil kenarından denize düştü. Araçta çok sayıda yolcu bulunuyordu ve olay yerinde kısa sürede panik yaşandı.

Kurtarma çabaları:

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar anında yardıma koştu. Mahsur kalan yolcuları tahliye etmek için kıyıdan araca merdiven uzatıldı; bu yöntemle birçok yolcu güvenli bölgeye çıkarıldı. Vatandaşların müdahalesi, kurtarma ekipleri gelene dek insanların su içinde daha uzun süre kalmasını önledi.

Olay yerindeki müdahale ve kayıtlar:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede bulunanların cep telefonu kameraları, merdivenlerle yapılan tahliye ve panik anlarını saniye saniye kaydetti. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN BİR MİNİBÜS, SÜRÜCÜSÜNÜN...

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN BİR MİNİBÜS, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DENİZE UÇTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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