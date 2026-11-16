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Epilepsiyle yaşayan gence Elazığ'da motosikletli polislerden doğum günü sürprizi

Elazığ polisi, motosikletli timlara ilgi duyan 16 yaşındaki epilepsi hastası Mehmet Anıl için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Epilepsiyle yaşayan gence Elazığ'da motosikletli polislerden doğum günü sürprizi

Kutlama etkinliği:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli polis timlerine özel ilgi duyan genç için anlamlı bir doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Organizasyon, gençle polis teşkilatı arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım çerçevesinde planlandı.

Etkinlikte neler oldu:

16 yaşındaki Mehmet Anıl Yılmaz, epilepsi hastası olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ekiplerle bir araya getirildi. Genç, motosikletli polislerin kullandığı motosikletleri yakından inceleme fırsatı buldu ve ekiplerle sohbet etti. Kutlama, polis ekiplerinin refakatinde doğum günü pastası kesilerek devam etti.

Toplumsal yaklaşım ve amaç:

Etkinlik, polis teşkilatının toplumsal desteği ve gençlerle sıcak ilişkiler kurma çabasının somut bir örneğini oluşturdu. Böyle organizasyonlar, özel gereksinimleri olan bireylerin toplum içinde kabul görmesini ve kurumlar arasındaki güveni artırmayı hedefliyor.

Polis ekiplerinin sürprizi, hem gencin hem de ailesinin memnuniyetini sağlarken, topluma yönelik pozitif mesajlar verdi ve yerel güvenlik birimlerinin sosyal sorumluluk rolünü öne çıkardı.

MOTOSİKLETLİ POLİSLER, 16 YAŞINDAKİ MEHMET ANIL YILMAZ&#039;A DOĞUM GÜNÜ DOLAYISIYLA SÜRPRİZ KUTLAMA...

MOTOSİKLETLİ POLİSLER, 16 YAŞINDAKİ MEHMET ANIL YILMAZ'A DOĞUM GÜNÜ DOLAYISIYLA SÜRPRİZ KUTLAMA DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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