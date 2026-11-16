Samsun'da büyük uyuşturucu operasyonunda 104 bin 350 hap ele geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi ve söz konusu malzemelere el konuldu.

operasyonun kapsamı:

Operasyonda yer alan ekiplerce yürütülen arama çalışmasında ele geçirilen hapların türü ve miktarı, soruşturmanın merkezindeki en kritik bulgu olarak kayda geçti. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, bulunan materyallerin dağıtım zincirine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı yönlendirdiği olayda, el konulan haplar delil niteliği taşırken şüpheliler hakkında adli süreç ilerliyor. Yetkililer, operasyonun bağlantılı olduğu olası diğer adres ve şüphelilerin tespiti için teknik ve hukuki işlemlere devam edildiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Samsun’da 104 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi