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Soruşturma dalgası basketbol camiasını da vurdu: TBF yöneticisi Rıza Selim Demir adliyeye sevk edildi

Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheli adliyeye sevk edildi; aralarında eski milli basketbolcu, iş insanı ve TBF yöneticisi Rıza Selim Demir de bulunuyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soruşturma dalgası basketbol camiasını da vurdu: TBF yöneticisi Rıza Selim Demir adliyeye sevk edildi

Soruşturma dalgası basketbol camiasını da vurdu: TBF yöneticisi Rıza Selim Demir adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıgül ailesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma, "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlamalarını içeriyor.

Operasyonun kapsamı:

Savcılık tarafından daha önce 17 kişi için gözaltı kararı verilmiş, yürütülen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna çıkarılacak. Adliyeye sevk edilenler arasında, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı olan Gamze Kılınç Büyük de bulunuyor.

Adliyeye sevk edilen isimler:

Sevk edilen şüpheliler arasında Rıza Selim Demir yer alıyor; Demir hakkında basında "eski milli basketbolcu, iş adamı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticisi" olduğu şeklinde bilgiler yer aldı. Adliyeye sevk edilen diğer isimler Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olarak bildirildi.

Soruşturmanın nasıl bir yol izleyeceği ve savcılık işlemlerinin ardından verilecek karar bekleniyor.

SARIGÜL AİLESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK...

SARIGÜL AİLESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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