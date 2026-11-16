Samsun’da büyük çaplı uyuşturucu operasyonu: yüz binin üzerinde sentetik ecza hapı ele geçirildi

operasyonun özeti

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir arama ve inceleme gerçekleştirdi. Yapılan müdahalede kolluk kuvvetleri tarafından önemli miktarda uyuşturucu bulundu ve el konuldu.

operasyonun yürütülüşü:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı. Yapılan çalışmanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

ele geçirilen malzeme ve gözaltılar:

Aramalarda 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek emniyet kayıtlarına geçirildi ve maddeler muhafaza altına alındı. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat sonucunda hukuki sürecin işletileceği ifade edildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 104 BİN 350 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.