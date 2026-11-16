Samsun'da savcılık koordinasyonuyla aranan hükümlü yakalandı

Samsun'da arama ve yakalama

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hüküm giyen bir kişi, yürütülen operasyon sonucu yakalandı. Soruşturma, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürüldü ve çalışma kapsamında aranan şahıs tespit edilerek ele geçirildi.

Operasyonun yürütülmesi:

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (42) isimli şahıs yakalandı. Emniyetin saha çalışmaları ve koordineli istihbari çabalar, aranan şahsın yerinin tespit edilmesini sağladı.

Adli süreç ve cezaevine sevk:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.D., adliyeye sevk edildi. Mahkeme işlemlerinin ardından şüpheli tutuklandı ve yerine getirilecek cezasının infazı için cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma savcılık gözetiminde devam ediyor.

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN N.K., YAKALANDI.