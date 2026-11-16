Antalya edebiyat günleri ödüller ve söyleşilerle sona erdi

etkinlik yerel buluşmayı güçlendirdi:

Muratpaşa Belediyesi tarafından 11’inci kez düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki tören ve söyleşiyle tamamlandı. Etkinlik programı ödül töreni, söyleşi ve imza oturumunu kapsayacak şekilde ilerledi ve edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

başkan uysal’dan yavaş yaşam vurgusu:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, törende kent kaynaklarını paylaşmanın önemine dikkat çekti. Uysal, insanların hayatın anlarını hissederek yaşaması gerektiğini belirterek, "Mümkün olduğunca yavaş yaşamayı, hissederek, görerek yaşamayı... gelecek kuşaklarımıza da öğretebilmemiz lazım" dedi. Başkan ayrıca dijital dünya ile reel dünya arasındaki rekabete vurgu yaparak, gerçek üretimlerin ve hisseden dimağların önemini korumanın gerekliliğini ifade etti.

ödüller ve sahipleri:

Tören kapsamında verilen ödüller şu isimlere takdim edildi: Onur Ödülüne şair, romancı ve belgesel anlatı yazarı Nihat Behram layık görüldü. Behram ödül konuşmasında iyilik, şefkat ve aydınlanmanın yayılması sorumluluğuna işaret etti ve Muratpaşa Belediyesi’nin etkinliğinin devamını diledi. Konuşmasının ardından Behram kendi şiiri "Yaralı Yurdum"u okudu.

Öykü alanındaki ödüller seçici kurulun değerlendirmesiyle belirlendi. Kurul üyeleri Ahmet Yıldız, Engin Kükrer, Hakan Cucunel ve Gülay Kaplan idi. En İyi Öykü Kitabı Ödülü, Hüseyin Akyüz’ün "Eski Bir Pişmanlığa Dönüş Notları" adlı eserine verildi. En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Suat Duman’ın "Anatomi Dersleri" adlı kitabının oldu. Ödül alan yazarlar, seçici kurul kararına teşekkür ederek memnuniyetlerini iletti.

söyleşi ve imza: yazar-okur buluşması:

Ödül töreninin ardından yazar Ahmet Ümit bir söyleşi gerçekleştirdi. Ümit, edebiyatın bireyi ve toplumu sorgulayan yönüne dikkat çekerek, edebiyatın hayattaki yanlışları görünür kıldığını söyledi. Söyleşi sonrasında düzenlenen imza etkinliğinde uzun kuyruklar oluştu ve yazar okurlarıyla tek tek kitaplarını paylaştı. Etkinlik, yoğun katılımla ve imza programının tamamlanmasıyla sona erdi.

Organizatörler, etkinliğin kent yaşamına katkı sağladığını ve kültür-sanat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin önemini vurguladı. Antalya Edebiyat Günleri bu yıl da yerel ve ulusal edebiyat çevrelerini bir araya getirerek kitap, söyleşi ve paylaşım eksenli bir program sundu.

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL