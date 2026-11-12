Beş sette çekişme: Kahramanmaraş evinde 3-2 galip geldi

maç özeti

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 15. Grup 10. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Elazığ Ekol Spor Kulübü karşılaştı. Karşılaşma Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynandı ve beş sete uzayan çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

setlerin gelişimi:

Ev sahibi ekip maça ilk sette 22-25 geride başladı. İkinci seti 25-17 alarak toparlanan Kahramanmaraşlılar, üçüncü seti de 25-23 kazanarak durumu 2-1'e taşıdı. Dördüncü sette konuk ekip 24-26 ile yeniden maça ortak oldu ve mücadeleyi son sete götürdü.

karar seti ve sonuç:

Beşinci sette üstünlüğü ele geçiren Kahramanmaraş temsilcisi seti 15-10 alarak maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ligdeki çıkışını sürdürdü.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP 10. HAFTASINDA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EVİNDE AĞIRLADIĞI ELAZIĞ EKOL SPOR KULÜBÜ’NÜ 3-2 MAĞLUP ETTİ.