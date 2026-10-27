Ayvalık’ta altyapı geleceği sahada çiziliyor: su ve kanalizasyon için kapsamlı seferberlik

Saha çalışmaları ve tespitler:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yıllardır gündemde olan içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının çözümü için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile BASKİ Genel Müdürlüğü ortak bir saha seferberliği başlattı. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürülen incelemelerde, mevcut altyapı elemanları tek tek gözden geçirildi ve arızalı, yetersiz veya risk taşıyan noktalar belirlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler; mevcut su terfi merkezlerini, kanalizasyon hatlarını, atık su terfi merkezlerini ve potansiyel yeni su rezervlerini ayrıntılı şekilde inceledi. Teknik ekipler tarafından tespit edilen aksaklıklar için önceliklendirme yapıldı ve hangi müdahalelerin kısa, orta ve uzun vadede uygulanacağına yönelik fizibilite değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

su kaynakları ve sistem incelemeleri:

Saha çalışmalarında özellikle yeni su rezervlerinin belirlenmesi ve mevcut terfi merkezlerinin kapasite analizleri ön plana çıktı. Yaz dönemlerinde artan nüfus baskısı dikkate alınarak, su temininde sürekliliğin sağlanması ve kanalizasyon altyapısının kapasite arttırımı için teknik çözüm alternatifleri masaya yatırıldı. Ekipler, kısa vadeli geçici onarımların ötesinde, uzun ömürlü ve işletme maliyetleri gözetilmiş çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

İncelemeler sırasında tespit edilen sorunlu hatlar ve terfi noktaları için detaylı raporlar hazırlanıyor; bu raporlar önümüzdeki planlama ve yatırım süreçlerine temel oluşturacak şekilde düzenleniyor.

hedef ve sonraki aşamalar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan saha çalışmalarına ilişkin, "Ayvalık’ın sorunlarını çözmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda BASKİ ile koordine halde çalıştıklarını ve ilçenin altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırmak için ekiplerin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Yetkililer, tespit edilen ihtiyaçların önceliklendirilmesinin ardından somut projelere dönüştürüleceğini ve yapılacak yatırımlarla yalnızca mevcut arızaların giderilmeyeceğini, aynı zamanda Ayvalık’ın gelecekteki su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının da planlanacağını belirtiyor. Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda hem teknik etkinlik hem de işletme sürdürülebilirliği ön planda tutulacak.

Şimdi gözler, saha raporlarının projelere dönüşme hızında ve planlanan yatırımların uygulama takviminde. Ayvalık’ta hedef, geçici müdahalelerle yetinmeyen, uzun vadeli ve kalıcı altyapı çözümleri üretmek olarak özetleniyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYVALIK KOORİDNATÖRÜ GÖKAY BACAN İLE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÖRFEZ DAİRE BAŞKANI NEJLA ÖNAL SAHADAYA İNDİ