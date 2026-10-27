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Erzincanlı öğrenciler Üzümlü'de bağlarda tarımı deneyimledi

Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'ndan öğrenciler Üzümlü'de üzüm, ayva ve elma hasadı yaparak tarımsal üretimi yerinde gördü ve uygulamalı bilgi edindi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincanlı öğrenciler Üzümlü'de bağlarda tarımı deneyimledi

Erzincanlı öğrenciler Üzümlü'de bağlarda tarımı deneyimledi

Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Üzümlü ilçesinde düzenlenen etkinlikte şehrin tescilli üzüm bağlarını ziyaret etti. Gün boyu süren programda katılımcılar, tarımsal üretimin başlangıcından hasada kadar süreci yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Uygulamalı hasat deneyimi:

Öğrenciler, çiftçilerin rehberliğinde üzüm, ayva ve elma topladı. Meyvelerin dalından koparılmasından sınıflandırılmasına kadar temel uygulamaları deneyimleyen gençler; hasat teknikleri, ürün bakımının önemi ve meyve sağlığının korunmasına dair pratik bilgiler edindi.

Doğa ve tarımsal farkındalık:

Etkinlik, öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesini ve tarımsal üretime ilişkin farkındalıklarının artmasını hedefledi. Organizasyonu gerçekleştirenler, programın gençlerin kırsal üretim süreçlerini tanıması ve yerel tarım kültürünü öğrenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, hem teorik hem de uygulamalı deneyim kazanarak tarıma dair bakış açılarını genişletti; yerel üretimin günlük yaşam ve ekonomiyle bağlantısını yerinde görme şansı yakaladı.

ERZİNCAN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLER, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE MEYVE...

ERZİNCAN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLER, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE MEYVE HASADINA KATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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