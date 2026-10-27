Yapraklar arasında 2 bin metreye tırmandılar

Gümüşhane'de sonbahar yürüyüşü

Gümüşhane'de geleneksel sonbahar yürüyüşlerini sürdüren Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), bu hafta 20 sporcunun katılımıyla Torul ilçesine bağlı Yurt köyünden Kürtün ilçesine bağlı Aşağı Karadere köyüne uzanan yaklaşık 20 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sarı, kızıl ve yeşilin iç içe geçtiği ormanlardan geçen grup, yürüyüşü yayla kesimlerinde sonlandırdı.

rotayı yaylalara çevirdiler:

Yürüyüş, Yurt köyünün Soğukçeşme mevkisinden başladı. Sporcular kısa bir mola için Gugule Sırtı'nda durduktan sonra daha yatay bir güzergâh yerine kentin simge zirvelerinden Sarıç Dağının yamaçlarına yönelerek yaylalara tırmanmayı tercih etti. Orman içindeki eğimli patikalardan yükselen ekip, yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Zaga Yaylası ve Karadere Yaylası'na ulaştı; yükseldikçe farklı açılardan vadi izlenimleri yakaladılar.

yaprakların sarısı, orman meyvelerinin kızılı aynı rotada buluştu:

Yürüyüş boyunca sararan yapraklar, yeşilini koruyan ağaçlar ve kızıl tonlara bürünen bitkiler aynı karede buluştu. Dökülen yaprakların örttüğü patikalar, ağaçların arasından görünen yamaçlar ve orman tabanındaki mantarlar parkurun dikkat çeken ayrıntıları oldu. Katılımcılar güzergah boyunca kuşburnu ve böğürtlen gibi orman meyvelerinden tattı, soğuk kaynak sularından içti ve verilen molalarda çevredeki bitki çeşitliliğini yakından inceledi.

Yaylada Durmuş Karakuş ve ailesinin çay ile patates ikramıyla karşılanan sporcular, kısa bir dinlenmenin ardından inişe geçti. Yüksek kesimlerden görülen baraj manzaraları yürüyüşe ayrı bir panoramik boyut kattı ve grup yürüyüşü Aşağı Karadere köyünde tamamladı.

katılımcıların izlenimleri:

Tuğba Deniz, Samsun'dan ailesini ziyarete gelmiş ve kardeşiyle birlikte yürüyüşe katılmış: "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yaprakların her tonunu fark ettim. Sonbahar ayrı bir mevsim zaten." Deniz, parkurda farklı mantarlar ve bitkiler gördüğünü, şehir yaşamına alışık olduğu için zaman zaman yorulduğunu ama genel olarak güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Emine Özengi için ise yürüyüş, çocukluk anılarını canlandıran bir yolculuğa dönüştü. Yurt köyünde doğup büyüyen Özengi, "İki senedir köyüme gelmiyordum. Bir vesile oldu, çok güzeldi. Çocukluğumun ilk 10 yılı burada geçti. Kendimi 45 yıl öncesinde buldum." ifadelerini kullandı. Özengi sonbaharın renklerinden etkilendiğini ve doğada bütün tonları görmenin keyifli olduğunu vurguladı.

GÜDAK'ın düzenlediği bu tür etkinlikler, katılımcılara sadece fiziksel aktivite sunmakla kalmıyor; bölgenin bitki örtüsü, yayla kültürü ve manzara değerlerini deneyimleme fırsatı da veriyor. Yürüyüşü tamamlayan grup, doğanın sunduğu görsel zenginlikle sonbahar sezonunu karşılamış oldu.

GÜMÜŞHANE'DE GÜDAK ÜYESİ 20 SPORCU, SONBAHARIN RENKLERİ ARASINDA TORUL'UN YURT KÖYÜNDEN KÜRTÜN'ÜN AŞAĞI KARADERE KÖYÜNE UZANAN YAKLAŞIK 20 KİLOMETRELİK PARKURDA YÜRÜDÜ.