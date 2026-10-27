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Kuşadası'nda gece karanlığında yönünü kaybeden 4 kişilik aile jandarma ekiplerince sağ bulundu

Kuşadası’nda doğa gezisine çıkan ve Otomatik Tepe civarında kaybolan 2 çocuklu yabancı uyruklu aile, 12 jandarma personelinin aramasıyla gece sağ bulundu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşadası'nda gece karanlığında yönünü kaybeden 4 kişilik aile jandarma ekiplerince sağ bulundu

Kayıp ihbarı ve arama çalışması:

25 Ekim 2026 tarihinde Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelde konaklayan, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişilik yabancı uyruklu ailenin doğa gezisine çıkarak ormanlık alanda yönünü kaybettiği bildirildi.

Ailenin geri dönememesi üzerine durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye, 3 asayiş timinden oluşan toplam 12 jandarma personeli sevk edildi. Ekipler kısa sürede arama planı oluşturup ormanlık alanda koordineli çalışma başlattı.

Ailenin bulunması ve sağlık durumu:

Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, aile gece saatlerinde ormanlık alan içerisindeki Otomatik Tepe mevkisinde bulundu. Ekipler tarafından yapılan tespitlerde ailenin sağlık durumunun iyi olduğu ve sağ olarak kurtarıldıkları bildirildi.

Olayla ilgili çalışmaların tamamlandığı ve ailenin güvenli bir alana yönlendirildiği, jandarma ekiplerinin arama kurtarma koordinasyonunun başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

KUŞADASI’NDA KAYBOLAN AİLEYİ JANDARMA EKİPLERİ KURTARDI

KUŞADASI’NDA KAYBOLAN AİLEYİ JANDARMA EKİPLERİ KURTARDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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