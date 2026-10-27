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Bakırköy'de ihale soruşturması: 56 belediye görevlisi ve firma temsilcisi gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 2024-2026 dönemine ait 42 ihale dosyası incelendi; İstanbul ekiplerinin operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy'de ihale soruşturması: 56 belediye görevlisi ve firma temsilcisi gözaltında

Bakırköy belediyesine yönelik geniş çaplı ihale soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bazı ihale dosyalarında usulsüzlük sonucu kamu zararı oluştuğu iddialarıyla hareket edildi. Ayrıca iş yeri ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, ödeme yapmayanların ruhsat işlemlerinin bekletildiği öne sürüldü.

soruşturmanın kapsamı:

Yürütülen incelemede, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlükleri tarafından açık pazarlık usulüne tabi gerçekleştirilen 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi değerlendirmesi yapıldı. Buna ek olarak şüphelilerin HTS kayıtları ile MASAK raporları da analiz edildi.

gözaltılar ve şüpheli profili:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı talimatı verilen 68 kişiden 56'sı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 5 belediye başkan yardımcısı, 2 meclis üyesi, bazı müdür ve personel ile ihalelere katılan firma temsilcileri bulunuyor.

Bakırköy Belediyesine yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Belediyesine yönelik operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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