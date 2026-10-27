Eski ulaştırma bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde doktor Nurettin Demirkol bugün hakim karşısında

duruşma ve sanığın savunması:

Bugün Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada tutuklu sanık Dr. Nurettin Demirkol'un hakim karşısında ilk kez savunma yapması bekleniyor. Demirkol hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin 26 Ağustos 2026'da 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesi de yer alıyor.

iddianamedeki temel iddialar:

İddianamede, Demirkol'un Beykoz'da özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak çalıştığı ve maktulün özel doktoru olduğu aktarılıyor. Sanığın savcılıktaki ifadesinde maktul Arif Ahmet Denizolgun'un özel doktoru olmadığını, çiftlikte Murat B. ve yabancı uyruklu bir şahıs olduğunu ve maktulün yüzünde veya vücudunda kan görmediğini söylediği belirtiliyor.

Buna karşın ölü muayene tutanağı ile bilirkişi raporları iddianamede önemli çelişkiler olarak yer alıyor: Sanığın yüzünde kan görmediğini beyan etmesine rağmen ölü muayene tutanağında maktulün ağzından kan sızdığı ve bilirkişi doktorunun maktulün yüz kısmının kanlı olduğunu bildirdiği kaydedildi.

hts kayıtları ve tanık beyanları:

İddianame, sanığın Kısıklı'da bulunduğunu iddia etmesine rağmen HTS kayıtlarında Kısıklı baz kaydının yer almadığını; ayrıca çiftliğe gidişinde hastaneyle ardışık arama kayıtlarının bulunduğunu vurguluyor. Sanığın polisleri kimin aradığını bilmediği yönündeki beyanına karşılık, 155 ihbar kayıtları ve olay yerine intikal eden polis memurunun tutanakları bunun sanık tarafından yapıldığını gösterdiği iddia edildi.

Olay yerinde yalnızca Murat B. ve yabancı uyruklu şahıs olduğunu söyleyen sanığın bu ifadesi, HTS kayıtları ve tanık anlatımları doğrultusunda Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in de olay yerinde bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca iddianamede, sanığın Ahmet Gökçen'in Adli Tıp Kurumunda olmadığını beyan etmesine rağmen HTS kayıtlarının Gökçen'in kurumda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

suçlama ve ceza talebi:

Hazırlanan iddianamede Demirkol hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme sürecinde sanığın vereceği savunma ile HTS kayıtları, olay yeri inceleme raporları ve tanık ifadeleri bir arada değerlendirilecek.

yargı sürecinin önemi:

Bu duruşma, 7 Eylül 2016 tarihli şüpheli ölümün aydınlatılmasına ilişkin iddianamedeki çelişkilerin mahkeme önünde ilk kez kapsamlı şekilde tartışılacağı oturum olarak öne çıkıyor. Sanığın tutuklu olması ve iddianamedeki ayrıntılar, yargılamanın kamuoyunda dikkatle izlenmesine neden oluyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Doktor Nurettin Demirkol'un yargılanmasına bugün başlanacak