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Arin Gölü'nde pembe misafirlerin gelişi bu yıl gecikti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, bu yıl flamingoların önceki yıllara göre geç gelişiyle dikkat çekti; kuşlar gölün sakin sularında gözlendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Arin Gölü'nde pembe misafirlerin gelişi bu yıl gecikti

Arin Gölü'nde flamingolar gölü renklendirdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, bu yıl flamingoların beklenenden geç gelişiyle gündemde. Gölün sakin sularında görülen pembe tonlu kuşlar, bölgenin doğal çeşitliliğinin ve görsel çekiciliğinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

geliş zamanındaki değişikliklerin nedenleri:

Uzman gözlemleri ve yerel anlatımlara göre, flamingoların göle geliş zamanındaki sapmalar mevsimsel şartlar, hava sıcaklıkları ve beslenme imkânları gibi etkenlerle ilişkili olabiliyor. Bu faktörler, göç rotalarının ve mola noktalarının zamanlamasını etkileyerek flamingoların Arin Gölü'ne ulaşma tarihini öne veya geriye çekebiliyor.

ziyaretçi gözlemleri ve bölgesel önemi:

Arin Gölü, her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yapmasıyla bölgenin önemli doğal yaşam alanlarından biri. Flamingoların varlığı, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için özel görüntüler sunuyor; göl çevresindeki doğal manzara da bölge turizmine estetik katkı sağlıyor.

Gözlemcilerden Ayhan Gültekin ise durumu şöyle anlattı: "Her yıl 5 ay Arin Gölü’nde flamingoları görüyorduk. Bu sene daha yeni geldiler. Havaların soğumasıyla daha sıcak yerlere göç edecekler".

Yetkililer ve doğa gözlemcileri, flamingoların geliş dönemlerindeki dalgalanmaları izlemeye devam ediyor; bu veriler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önem taşıyor.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA YER ALAN ARİN GÖLÜ, BU YIL GECİKMELİ...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA YER ALAN ARİN GÖLÜ, BU YIL GECİKMELİ OLARAK RENKLİ MİSAFİRLERİ OLAN FLAMİNGOLARI AĞIRLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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