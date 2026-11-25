Ayvalık'ta gastro diplomasi paneli

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen panel, kentin gastronomi kimliğini ve zeytinyağı üretim süreçlerini aynı oturuma taşıdı. Etkinlik, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Giritliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi ve 21 Kasım Cumartesi günü İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Program ve moderasyon:

Panelin moderatörlüğünü Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Füsun Atay üstlendi. Açılış konuşmasını ise Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen yaptı. Oturumda yer alan konuşmacılar, Ayvalık mutfağının bölge kimliğine kattığı değeri ve zeytin sektörünün stratejik önemini farklı açılardan ele aldı.

Gelenek, coğrafya ve ot kültürü:

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay konuşmasında Adalar Denizi'nde gelişen ot kültürünü değerlendirdi. Doğdubay, savaş ve siyasi koşulların zorladığı dönemlerde insanların yaşamlarını sürdürme çabalarının ortaya çıkardığı bu kültürün, coğrafyanın vatan bilinciyle bütünleşmesine somut bir örnek oluşturduğunu vurguladı.

Tarımın güvenlik boyutu:

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnegöl İşletme Bölümü'nden Doç. Dr. Yüksel Okşak ise "Tarım Millî Güvenlik Sorunudur" başlıklı sunumunda zeytin sektörüne dair uyarılarda bulundu. Okşak, geçtiğimiz nisan ayında televizyonlardaki fon riski tartışmalarına atıfta bulunarak tarım ve zeytinciliğin stratejik önemine dikkat çekti ve sektörün sürdürülebilirliğinin ulusal öncelik olduğunu belirtti.

Üretimde teknoloji ve kimyasal potansiyel:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Kola zeytinyağı üretiminde gelişen işleme teknolojilerini aktardı. Kola, bazı yeni tekniklerin Türkiye'de henüz yaygın olarak uygulanmadığını ifade ederek, bu yöntemlerle üretilen zeytinyağının kimyasında önemli potansiyel bulunduğunu ve bu millî değerin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Panelde ortak vurgu, Ayvalık mutfağının Akdeniz tarzı beslenmede öncü konumunda olduğu ve Türk zeytinyağının geleceği için modern işleme tekniklerinin geliştirilmesi ile ürünün kimyasal özelliklerine hâkim olunmasının şart olduğuydu. Katılımcılar, gastronomi diplomasisinin yerel üretimi ve kültürel mirası görünür kılmada etkin bir araç olabileceğini belirtti.

Panel, hem akademik bakış açılarını hem de yerel kimlik ve ekonomik sürdürülebilirlik konularını bir araya getirerek Ayvalık için hem kültürel hem de sektörel bir tartışma zemini sundu. Etkinlik, kentin gastronomi ve zeytin değerlerinin korunması ve geliştirilmesine dönük adımların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

AYVALIK’TA GASTRONOMİ VE ZEYTİNYAĞI “GASTRO DİPLOMASİ” PANELİNDE KONUŞULDU