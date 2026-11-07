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Ayvalık'ta kadın inisiyatifi taleplerini iletti, Mesut Ergin desteklerini yineledi

Ayvalık Kadın İnisiyatifi 25 Kasım öncesi taleplerini Başkan Mesut Ergin'e iletti; Ergin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin günlük ve süregelen bir görev olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 05:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ayvalık'ta kadın inisiyatifi taleplerini iletti, Mesut Ergin desteklerini yineledi

Ayvalık Kadın İnisiyatifi'nden başkana ziyaret

Ayvalık Kadın İnisiyatifi üyeleri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret ederek yürüttükleri kadın çalışmalarına verdiği destek için teşekkür etti. Ziyaret, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde gerçekleşti ve inisiyatifin öncelikli talepleri ile önerileri paylaşıldı.

ziyaretin amacı ve iletilen talepler:

İnisiyatif üyeleri, yerel düzeyde kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler, erişim ve güvenlik konularında beklentilerini aktardı. Toplantıda kadınların ihtiyaçlarının düzenli olarak izlenmesi, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve kamuoyunda farkındalığın artırılması talepleri öne çıktı. Üyeler, belediyenin kadın çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Mesut Ergin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece belirli günlerde değil, her gün kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir sorumluluk olduğunu söyledi. Ergin, kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir kent oluşturmak için çalışmaların devam edeceğini; sesleri duyulan, ihtiyaçları gözetilen ve çözüm üreten bir yerel yönetim anlayışını sürdürme kararlılıklarını yineledi.

Toplantı, başkanın inisiyatife teşekkür etmesiyle son buldu; taraflar, 25 Kasım öncesinde ve sonrasında dayanışma ve iş birliğini güçlendirme sözü verdi.

AYVALIK KADIN İNİSİYATİFİ’NDEN BAŞKAN MESUT ERGİN’E ZİYARET

AYVALIK KADIN İNİSİYATİFİ’NDEN BAŞKAN MESUT ERGİN’E ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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