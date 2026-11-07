Bursa'da gece yarısı silah sesleri: eğlence mekanına uzun namlulu saldırı

Olayın seyri:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs, bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden oldu ve şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Polis müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri mekanda incelemelerde bulundu. Olayda şans eseri yaralanma olmadığı tespit edildi.

Soruşturmanın yönü:

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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