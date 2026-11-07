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Muharip gaziler derneği heyeti Ayvalık belediye başkanı Mesut Ergin'i ağırladı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği yönetimi, gazilerin toplumsal yeri ve fedakarlıkları üzerine görüşmek için Başkan Mesut Ergin’i ziyaret etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 05:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muharip gaziler derneği heyeti Ayvalık belediye başkanı Mesut Ergin'i ağırladı

dernek heyetinin ziyareti:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği Başkanı Mehmet Kıranoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti. Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve gazilerin toplumdaki yeri ile taşıdıkları manevi değerler ele alındı.

gazilerin toplumdaki yeri:

Toplantıda, gazilerin fedakarlıkları ve toplum içindeki simgesel rolleri üzerinde duruldu. Heyet, gazilere yönelik saygı ve minnetin sürekli kılınmasının ve toplum tarafından hatırlanmasının önemine dikkat çekti.

başkan ergin'in değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakarlık gösteren gazilerin her zaman büyük bir saygı ve minnetle anılması gerektiğini vurguladı. Ergin, derneğin nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi ve taraflar arasında iletişimin devam ettirileceği ifade edildi.

TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ AYVALIK TEMSİLCİLİĞİ YÖNETİMİ, AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT...

TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ AYVALIK TEMSİLCİLİĞİ YÖNETİMİ, AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN’İ ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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