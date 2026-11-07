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Ayvalık Ticaret Odası, TOBB'da ortak akılla yol alacak sinyali verdi

Ayvalık Ticaret Odası yönetimi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek kurumlar arası bağları güçlendirme ve ortak akıl vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 05:46

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ayvalık Ticaret Odası, TOBB'da ortak akılla yol alacak sinyali verdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından göreve gelen Ayvalık Ticaret Odası yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ziyaret, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak akıl anlayışıyla hareket edilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Heyet, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aykut, Meclis Başkanı Osman Özdoğan ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluştu. Görüşmede, oda ile TOBB arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, yerel ekonomik önceliklerin daha etkin temsil edilmesi ve ortak projelerin gündeme alınması konuları ele alındı. Toplantıda WCF bağlantısı da hatırlatılarak uluslararası ilişkilerin nasıl güçlendirilebileceğine dair ilk değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede öne çıkan mesajlar:

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada yeni yönetimin birlik, beraberlik ve iş birliği anlayışıyla çalışacağı vurgulandı. Ziyarette kurumlar arası iletişimin sürekli hale getirilmesi ve ortak aklın karar süreçlerinde öncelik kazanması konusunda mutabakat sağlandı.

Ortak akılla hareket etmeye, kurumlar arası bağlarımızı güçlendirmeye ve şehrimizin geleceği için sorumluluk almaya hazırız. Ayvalık için hedefimiz belli: Birlikte üretmek, birlikte gelişmek.

Ziyaret sonrasında Ayvalık Ticaret Odası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na nazik daveti ve samimi ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Yapılan değerlendirme, oda yönetimi ile TOBB arasındaki kurumsal ilişkinin kuvvetlendirilmesinin, bölgesel temsil ve yerel kalkınma hedeflerinin paylaşılması açısından önemli bir adım olduğu yönünde değerlendirildi.

Yeni dönemde atılacak ortak adımların, Ayvalık'ın ekonomik ve sosyal hedeflerini destekleyecek nitelikte olması bekleniyor; yönetim, iş birliği odaklı yaklaşımla kentin çıkarlarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

ATO YÖNETİMİ TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE

ATO YÖNETİMİ TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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