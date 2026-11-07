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Belediye çalışanlarına erken teşhis bilinci: Ayvalık'ta kanserle mücadele eğitimi

Ayvalık Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen eğitimde KETEM hizmetleri, taramalar ve koruyucu sağlık önlemleri anlatıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 05:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Belediye çalışanlarına erken teşhis bilinci: Ayvalık'ta kanserle mücadele eğitimi

Ayvalık Belediyesi personeline eğitim verildi

Ayvalık Belediyesi, personeline yönelik kanserle mücadelede erken teşhisin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitim, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Programda kanserden korunma yolları, ulusal kanser tarama programları ve erken teşhisin sağlık sonuçlarına etkisi detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara ayrıca Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından sunulan ücretsiz tarama hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin amaçlarından biri, belediye personelinin kendi sağlık davranışlarını güçlendirirken aynı zamanda vatandaşlara rehberlik edebilecek düzeyde bilinçlenmesini sağlamaktı. Sunumlarda risk faktörleri, yaşam tarzı önerileri ve hangi durumlarda taramaların gerektiği üzerinde duruldu.

Başkan Ergin'in vurguları:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplum sağlığının korunmasında bilinçlenmenin ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti. Ergin, koruyucu sağlık hizmetleri ve farkındalık çalışmalarını önemsediklerini ifade ederek, eğitime katkı sunan kurumlara ve katılan personele teşekkür etti.

Başkan Ergin ayrıca vatandaşları düzenli sağlık taramalarını ihmal etmemeye davet etti ve erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. Yapılan bilgilendirme, personelin hem kendi sağlığı hem de halka yönelik hizmet kalitesi açısından somut kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Belediye ve sağlık kurumları arasında sürecek iş birliklerinin, tarama programlarına katılımın artmasına ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

AYVALIK BELEDİYESİ PERSONELİNE KANSERLE MÜCADELEDE ERKEN TEŞHİS EĞİTİMİ

AYVALIK BELEDİYESİ PERSONELİNE KANSERLE MÜCADELEDE ERKEN TEŞHİS EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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