Ayvalık'ta öğrenciler için üç çeşit yemek ve meyve 50 liraya sunuluyor

öğrenci kent lokantaları ikinci yılına girdi:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye tarafından işletilen Öğrenci Kent Lokantaları, hizmete başladığı ikinci yılında da öğrencilerin ve ailelerin bütçesine destek olmaya devam ediyor. İki şubede her gün ortalama 1.700 öğrenci ağırlanıyor.

günlük servis ve menü çeşitliliği:

Boğaziçi Otel'in altındaki ve Adliye arkasındaki lokantalarda öğrenciler, her gün değişen menülerle karşılaşıyor. Öğle yemekleri genellikle bir çorbayla başlıyor; domates, mercimek ve ezogelin sıkça sunulan seçenekler arasında. Ana yemeklerde kıymalı patatestten piliç şinitzele, hindi etli soteden İzmir köfteye kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Mantı günü özellikle ilgi görüyor; köri soslu kremalı tavuk da popüler öğünler arasında yer alıyor. Öğrencilerin favorileri arasında ise tavuk döner, patates kızartması ve ayran üçlüsü başı çekiyor. Kuru fasulye, tavuklu pilav ve ayranın sunulduğu günlerde lokantaların atmosferi daha canlı oluyor.

öğrenciler ve aileler için ekonomik çözüm:

Her iki şubede sunulan üç çeşit yemek ve meyve için öğrencilere uygulanan ücret 50 lira olarak belirlenmiş durumda. Geçen eğitim öğretim yılında iki lokantada toplam 86.624 tabldot servis edildi; bu rakam projenin yaygın kullanımını gösteriyor.

Yemek sonrası öğrenciler için zaman baskısı yok; isteyen masada sohbet ederek meyvesini yiyebiliyor, böylece lokantalar sadece karnı doyurmak değil aynı zamanda dostça bir mola imkânı da sunuyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin önceliğinin öğrencilerin bütçelerini zorlamadan sağlıklı ve doyurucu yemeklere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguluyor. Başkan Ergin, lokantaların Ayvalık Belediyesi sorumluluğunda titizlikle hazırlandığını ve gençlerin kentin geleceği olduğu mesajını tekrar ediyor.

Proje, yerel ölçekte başladığı uygulamayla ailelerin yükünü hafifletirken, benzer girişimler için de örnek teşkil ediyor.

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