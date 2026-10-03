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Yağışlar ve soğuklar Van’da tamir atölyelerini canlandırdı

Van'da sağanak yağış ve düşen hava sıcaklıkları kışlık ayakkabılarda tamir talebini artırdı; vatandaşlar boya, dikiş ve astar değişimiyle tasarruf ediyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yağışlar ve soğuklar Van’da tamir atölyelerini canlandırdı

Van'da kış hazırlıkları ve tamir talebi:

Van'da etkili olan sağanak yağışlar ile birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, kışlık bot ve ayakkabıların dolaplardan çıkarılmasına neden oldu. Eskime ve yıpranma belirtileri gösteren ayakkabılar için vatandaşlar, çöpe atmak yerine tamir seçeneklerine yöneliyor; bu da şehirdeki ayakkabı ustalarının iş yoğunluğunu artırdı.

Nasıl onarılıyor ve hangi işlemler yapılıyor:

Ustalar, kışlık ayakkabılarda sıklıkla lostra boya, dikiş tamiri, taban ve kauçuk alt değişimi ile iç astar yenilemesi gibi işlemler uyguluyor. İç astarlar için ortopedik çözümler tercih edilirken, gerekirse orijinal keçe veya deri astar da kullanılabiliyor. Bu müdahaleler, ayakkabıları ilk günkü konfora ve görünüşe yaklaştırmayı hedefliyor.

İşlerin niteliği, kullanılan malzeme ve yapılacak işlemlere göre değişiyor; bazı ayakkabılarda komple dikiş onarımı gerekirken bazılarında yalnızca boyama veya taban tamiri yeterli oluyor.

Usta değerlendirmesi ve müşteri yönelimi:

İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, kış sezonuyla birlikte bakım ve onarım taleplerinde belirgin artış olduğunu söyledi. Kaya, 'Kış sezonunda ayakkabıların onarımı, bakımı ve boyası lostra üzerinden yapılıyor. Kauçuk altlar, iç astarlar ve ana astarlar gerektiğinde değiştiriliyor; iç astarlar ortopedik oluyor' şeklinde bilgi verdi.

Kaya, uygulanan onarımın kapsamına göre malzeme tercihlerinin değişebildiğini, müşterinin beklentisine uygun çözümler sunduklarını vurguladı.

Tercih nedenleri ve ekonomik boyut:

Vatandaşlar, eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi ekonomik bulunması ve sürdürülebilir olması nedeniyle tercih ediyor. Birçok kişi için tamir, yeni ayakkabı alımından daha hesaplı bir alternatif sunuyor; ayrıca bazı kaliteli modellerin onarım ile uzun süre kullanılabilmesi önemli bir etken.

Usta Kaya, müşterilere kış gelmeden önce bakım yaptırmalarını önererek, 'Arkadaşlarımızdan tek ricamız mutlaka lostrasını yaptırsınlar; giymeden önce ayakkabılarını güzel bir şekilde lostra boya ile boyamaları şarttır' dedi.

Sezon yoğunluğunun atölyelerde tempoyu artırdığını söyleyen Kaya, bu yoğunluğun emek ve çaba gerektirdiğini ancak müşterilerin memnuniyetinin kendileri için her şeye değdiğini belirtti. Kaya, sözlerini 'Kesinlikle hiçbir ayakkabı çöpe atılmasın' hatırlatmasıyla noktaladı ve atölyelerine gelen ayakkabıları ilk günkü gibi yeniden teslim ettiklerini ifade etti.

Vatandaşlar; boya, dikiş, taban ve astar değişimi gibi temel müdahalelerle kış aylarında kullanacakları ayakkabılarını hazırlatarak hem bütçelerini koruyor hem de ayakkabıların ömrünü uzatıyor.

Van’da yağışlı ve soğuk hava ayakkabı tamircilerinin işlerini artırdı

Van’da yağışlı ve soğuk hava ayakkabı tamircilerinin işlerini artırdı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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