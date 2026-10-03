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Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde valilik, Ticaret Bakanlığı ve karayolları onaylı, 29 araçlı S.S. yük taşıma kooperatifi kuruldu; başkan Mehmet Çelik.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

çermik'te yasal kooperatifle taşımacılık düzeni hedefleniyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde S.S. Çermik karayolu yük taşımacılığı kooperatifi kuruldu. Kooperatifin yönetimine Mehmet Çelik getirildi.

amaç ve çalışma düzeni:

Başkan Mehmet Çelik kooperatifin valilik, Ticaret Bakanlığı ve karayolları onaylı olduğunu, toplam 29 araçlı bir yapı olduklarını belirtti. "Biz; valilik, Ticaret Bakanlığı ve karayolları onaylı, 29 araçlı yasal bir kooperatifiz. Amacımız; maliyetleri düşürerek daha uygun, daha düzenli ve daha disiplinli bir çalışma sürdürmektir. Bu düzenin faydası doğrudan Çermik esnafına ve Çermik halkınadır," dedi.

dışarıdan gelen yetkisiz araçlara dikkat:

Çelik, ilçeye zarar veren en büyük etkenin yetki belgesi olmayan ve tonaja uymayan dışarıdan gelen araçlar olduğunu vurguladı. Yolların dar ve bozuk olmasının kazalara yol açtığını, bunun rekabet gücünü kırdığını ve hizmeti zora soktuğunu söyledi.

S.S. ÇERMİK KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI KOOPERATİF BAŞKANLIĞINA MEHMET ÇELİK GETİRİLDİ.

S.S. ÇERMİK KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI KOOPERATİF BAŞKANLIĞINA MEHMET ÇELİK GETİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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