Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Elazığ'ta iş dünyası yeni dönemin kaderini sandıkta belirliyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri sabah 09.00'da başladı; 19 meslek grubundan üyeler, komite ve meclis üyeliği için 17.00'ye kadar oy kullanıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:12

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 11:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ'ta iş dünyası yeni dönemin kaderini sandıkta belirliyor

Elazığ TSO organ seçimleri başladı:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönem yönetimini belirleyecek organ seçimleri, üyelerin katılımıyla sabah 09.00'da başladı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Koç İlkokulu'nda kurulan sandıklarda, oda bünyesinde yer alan 19 farklı meslek grubundan üyeler oylarını kullanıyor. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve aday İdris Alan ile diğer başkan adayları Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner de kayıtlı bulundukları sandıklara giderek oy verme işlemlerini tamamladı.

Adayların değerlendirmeleri ve çağrı:

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda başladığını belirterek, "Öncelikle emniyet teşkilatına ve İlçe Seçim Kurulu’na yapmış oldukları güvenlikten ve güzel organizasyondan dolayı teşekkür ederim. Üyelerimizden gönül rahatlığıyla gelip oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu seçimin ilimize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Oy kullanma koşulları ve takvim:

Yasal mevzuata uygun yürütülen oylama sürecinde şahıs firmaları kimlik belgeleriyle, şirket temsilcileri ise yetki belgeleriyle sandıklara katılıyor. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

ELAZIĞ TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İDRİS ALAN

ELAZIĞ TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İDRİS ALAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağışlar ve soğuklar Van’da tamir atölyelerini canlandırdı
images

Ayvalık'ta öğrenciler için üç çeşit yemek ve meyve 50 liraya sunuluyor
images

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti
images

Burmahan kirazı coğrafi işaretle markalaşma yolunda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi