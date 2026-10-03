Elazığ'ta iş dünyası yeni dönemin kaderini sandıkta belirliyor

Elazığ TSO organ seçimleri başladı:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni dönem yönetimini belirleyecek organ seçimleri, üyelerin katılımıyla sabah 09.00'da başladı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Koç İlkokulu'nda kurulan sandıklarda, oda bünyesinde yer alan 19 farklı meslek grubundan üyeler oylarını kullanıyor. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve aday İdris Alan ile diğer başkan adayları Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner de kayıtlı bulundukları sandıklara giderek oy verme işlemlerini tamamladı.

Adayların değerlendirmeleri ve çağrı:

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda başladığını belirterek, "Öncelikle emniyet teşkilatına ve İlçe Seçim Kurulu’na yapmış oldukları güvenlikten ve güzel organizasyondan dolayı teşekkür ederim. Üyelerimizden gönül rahatlığıyla gelip oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu seçimin ilimize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, diğer aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Oy kullanma koşulları ve takvim:

Yasal mevzuata uygun yürütülen oylama sürecinde şahıs firmaları kimlik belgeleriyle, şirket temsilcileri ise yetki belgeleriyle sandıklara katılıyor. Oy verme işlemi akşam saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

ELAZIĞ TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İDRİS ALAN