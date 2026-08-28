Azdavay'da çıkan ev yangını tek konutu küle döndürdü

Azdavay'da yangın olayı:

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Tasköy Elece Mahallesi'nde bir evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay, bölge sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine öğrenildi. Kısa sürede ihbar üzerine ekipler yönlendirildi ve yangın müdahalesi başlatıldı.

Müdahale ve hasar:

Köye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin etkisiyle 1 ev kullanılmaz hale geldi ve yapı tamamen zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve çevrede ek risk oluşturabilecek unsurlar kontrol edildi.

Soruşturma:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Yetkililer yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için inceleme yapıldığını, mahalle sakinlerinden alınan bilgi ve olay yerinde yürütülen teknik incelemelerin sonucu beklediklerini bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.