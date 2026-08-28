Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.540,92 -0,24%
Altın Gram 7.232,41 -0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 87,94 -0,66%
--°

Azdavay'da çıkan ev yangını tek konutu küle döndürdü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Tasköy Elece Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev küle döndü; itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Azdavay'da çıkan ev yangını tek konutu küle döndürdü

Azdavay'da yangın olayı:

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Tasköy Elece Mahallesi'nde bir evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay, bölge sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine öğrenildi. Kısa sürede ihbar üzerine ekipler yönlendirildi ve yangın müdahalesi başlatıldı.

Müdahale ve hasar:

Köye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin etkisiyle 1 ev kullanılmaz hale geldi ve yapı tamamen zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve çevrede ek risk oluşturabilecek unsurlar kontrol edildi.

Soruşturma:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Yetkililer yangının kesin nedeninin tespit edilmesi için inceleme yapıldığını, mahalle sakinlerinden alınan bilgi ve olay yerinde yürütülen teknik incelemelerin sonucu beklediklerini bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

KASTAMONU&#039;NUN AZDAVAY İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 1 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manavgat'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli kaza yerinden ayrıldı
images

Domuz avında trajedi: kuzenini domuz zannedip vurdu
images

Menteşe'de Yılanlı Dağı Kurdu mevkiinde duman alarmı
images

hastane deposundan 15 milyonluk ilaç kaybı: sorumlu gözaltında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MHK eğitiminde Y. Denizli Basket’e yeni kural uygulamaları anlatıldı

Kırtasiye ve kıyafetle okula adım: Kozan’da 500 öğrenciye destek

Amasra'da sahile vuran ölü yunusa çocukların şefkati

İnegöl’ün lezzetleri Türkiye’ye açılıyor: gastronomi festivali lansmanı yapıldı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza