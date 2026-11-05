Aydın’da 17 ilçede tarım ekipleri üreticilerle sahada buluşuyor

Cuma buluşmaları 6 Kasım Cuma günü 17 ilçede eş zamanlı gerçekleşecek

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cuma Buluşmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilerle doğrudan iletişim kurma ve tarımsal konularda bilgilendirme hedefiyle kente taşınıyor. Etkinlikler, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te kentin 17 ilçesinde eş zamanlı olarak sahada yapılacak.

programın amacı ve kapsamı:

Tarım ekipleri, belirlenen mahallelerde üreticilerin talep ve sorunlarını yerinde dinleyecek; merak edilen konularda bilgilendirme ve eğitim verecek. Buluşmalarda incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile incir, zeytin ve kestane üretimine yönelik eğitimler öncelikli gündem olacak. Ayrıca pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri, B-Reçete uygulaması, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve anız yakmanın önlenmesi gibi konular da ele alınacak.

buluşma noktaları ve mahalleler:

Üreticilerin soruları ve talepleri şu ilçelerdeki belirlenen mahallelerde dinlenecek: Bozdoğan'da Örentaht, Buharkent'te Feslek, Çine'de Bucak, Didim'de Akyeniköy, Efeler'de Baltaköy, Germencik'te Dambınar, İncirliova'da Arzular, Karacasu'da Bingeç, Karpuzlu'da Ovapınarı, Koçarlı'da Yeniköy, Köşk'te Mezeköy, Kuşadası'nda Yaylaköy, Kuyucak'ta Kayran, Nazilli'de Hasköy-Kavacık, Söke'de Sofular, Sultanhisar'da Kavaklı ve Yenipazar'da Doğu mahalleleri.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri tarımsal konularda bilgilendirmek, sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen buluşmalara tüm üreticileri davet etti. Etkinlikler sahada yapılacağı için üreticilerden katılım ve sorularla programa katkı sağlamaları bekleniyor.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN CUMA BULUŞMALARI KAPSAMINDA, 6 KASIM CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’TE KENTİN 17 İLÇESİNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNECEK.