Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Aydın’da 17 ilçede tarım ekipleri üreticilerle sahada buluşuyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 6 Kasım Cuma saat 14.00'te 17 ilçede eş zamanlı 'Cuma Buluşmaları' düzenleyerek üreticilerin taleplerini sahada dinleyecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın’da 17 ilçede tarım ekipleri üreticilerle sahada buluşuyor

Cuma buluşmaları 6 Kasım Cuma günü 17 ilçede eş zamanlı gerçekleşecek

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cuma Buluşmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilerle doğrudan iletişim kurma ve tarımsal konularda bilgilendirme hedefiyle kente taşınıyor. Etkinlikler, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te kentin 17 ilçesinde eş zamanlı olarak sahada yapılacak.

programın amacı ve kapsamı:

Tarım ekipleri, belirlenen mahallelerde üreticilerin talep ve sorunlarını yerinde dinleyecek; merak edilen konularda bilgilendirme ve eğitim verecek. Buluşmalarda incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile incir, zeytin ve kestane üretimine yönelik eğitimler öncelikli gündem olacak. Ayrıca pamuk ve Aydın'ın diğer önemli tarımsal ürünleri, B-Reçete uygulaması, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve anız yakmanın önlenmesi gibi konular da ele alınacak.

buluşma noktaları ve mahalleler:

Üreticilerin soruları ve talepleri şu ilçelerdeki belirlenen mahallelerde dinlenecek: Bozdoğan'da Örentaht, Buharkent'te Feslek, Çine'de Bucak, Didim'de Akyeniköy, Efeler'de Baltaköy, Germencik'te Dambınar, İncirliova'da Arzular, Karacasu'da Bingeç, Karpuzlu'da Ovapınarı, Koçarlı'da Yeniköy, Köşk'te Mezeköy, Kuşadası'nda Yaylaköy, Kuyucak'ta Kayran, Nazilli'de Hasköy-Kavacık, Söke'de Sofular, Sultanhisar'da Kavaklı ve Yenipazar'da Doğu mahalleleri.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri tarımsal konularda bilgilendirmek, sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen buluşmalara tüm üreticileri davet etti. Etkinlikler sahada yapılacağı için üreticilerden katılım ve sorularla programa katkı sağlamaları bekleniyor.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN CUMA BULUŞMALARI KAPSAMINDA, 6 KASIM CUMA...

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN CUMA BULUŞMALARI KAPSAMINDA, 6 KASIM CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’TE KENTİN 17 İLÇESİNDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kutsal yolculuğa uygulamalı hazırlık: Sivas’ta 189 umreci bilgilendirildi
images

Genel grev gününde Fransa sokakları: 250 binden fazlası protestoda
images

uçan raketler hatay’da çocuklarla masa tenisine başladı
images

Nilüfer’de demokrasi ve turizm atılımları ödüllerle taçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı

Dışişleri trafiğinde Ankara buluşması: Fidan ile Al Sani bir araya geldi

Genel grev gününde Fransa sokakları: 250 binden fazlası protestoda

alanya wtm londra'da büyümesini koruyarak pazarda payını artırdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam