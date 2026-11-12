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Azerbaycan'da tutuklu bulunan örgüt yöneticisinin iadesi talep edildi

Hakkında 48 yakalama emri bulunan Mehmet Recep Demir, Azerbaycan'da tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iade talepnamesi düzenledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Azerbaycan'da tutuklu bulunan örgüt yöneticisinin iadesi talep edildi

Azerbaycan'da tutuklu bulunan örgüt yöneticisinin iadesi talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Barış Boyun Suç Örgütü' olarak bilinen yapının yöneticilerinden Mehmet Recep Demir'in Azerbaycan'da yakalandığı bildirildi.

Demir hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunduğu, Azerbaycan makamlarının şüpheliyi Ceza Kanunu'nun 'Kanunsuz Sınır Geçme' maddesi kapsamında tutukladığı belirtildi.

yakalanma ve gözaltı koşulları:

Azerbaycan'da tutuklanan Demir'in gözaltı ve tutuklama işlemlerinin ilgili yerel mercilerce gerçekleştirildiği, vakıa ile ilgili bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin sürdüğü kaydedildi. Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade talepnamesi hazırlandığı bildirildi.

iade süreci ve hukuki zemini:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iade talepnamesi, ilgili Azerbaycan adli makamlarına iletilecek. İade talebi, adli ve diplomatik kanallar aracılığıyla yürütülecek hukuki usullere göre değerlendirilecek ve süreç boyunca soruşturma faaliyetleri devam edecek.

Resmi makamların açıklamalarına göre, söz konusu yakalama ve iade işlemleri örgütün soruşturulması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİLERİNDEN MEHMET RECEP DEMİR AZERBAYCAN’DA YAKALANDI

BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİLERİNDEN MEHMET RECEP DEMİR AZERBAYCAN’DA YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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