Ümit milliler Rize'de Çekya karşısına çıkıyor

Ümit Milli Takım, Rize'de son antrenmanını tamamladı

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'ndaki Çekya karşılaşmasının ilk maçına hazırlanmak üzere bugün Rize'de yaptığı antrenmanla provayı tamamladı. Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idmanın ardından oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

basın toplantısında kimler konuştu:

Basın toplantısına Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz katılmadı; teknik adamın toplantıya katılamama nedeni olarak geçirdiği gribal enfeksiyon açıklandı. Oyunculardan Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo gazetecilerin sorularını yanıtladı ve maç öncesi beklentilerini paylaştı.

oyuncuların mesajı ve hedefler:

Yusuf Akçiçek karşılaşmanın hem millet hem de takım için çok önemli olduğunu vurguladı ve 27 yıl sonra Ümit Milli Takımının Avrupa Şampiyonası'na katılma şansının bulunduğunu belirtti. Yusuf, stadın dolu olmasının takım üzerinde motive edici bir etkisi olduğunu söyleyerek Rize halkına teşekkür etti ve ilk maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Ali Habeşoğlu hazırlık sürecinin iyi geçtiğini, teknik ekiple birlikte yeterince çalışıldığını belirtti. Ali, Rize halkıyla beraber burada avantajlı bir skor elde edip deplasmana gitmek istediklerini ve oradan turu alarak ülkeye güzel bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ayberk Karapo ise 27 yıl sonra ellerinde önemli bir fırsat olduğunu, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi. Ayberk, Rize'deki atmosferi överek halkın takımı destekleyeceğine inandıklarını ve sahada kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yarınki karşılaşma öncesi takımın morali ve odaklanması dikkat çekerken, oyuncular ev sahibi avantajını kullanarak ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı amaçlıyor. Teknik ekibin saha içi planları ve eksiklerin son antrenmanda giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM, 2027 UEFA AVRUPA U21 ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PLAY-OFF TURU'NDA ÇEKYA İLE OYNAYACAĞI İLK MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN RİZE'DE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI