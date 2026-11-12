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Veriyle yönetilecek göç: iklim kaynaklı yer değiştirmeler sosyal politikanın merkezinde

Mahinur Özdemir Göktaş COP31'de, 2050'ye kadar 216 milyon iç yer değiştirme öngörüsüne dikkat çekti ve veri temelli sosyal hizmet planlaması çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:17

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EDİTÖR: Merve Çelik

Veriyle yönetilecek göç: iklim kaynaklı yer değiştirmeler sosyal politikanın merkezinde

COP31 oturumunda veriye dayalı yaklaşım öne çıktı

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında SESRIC ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından gerçekleştirilen oturumda, iklim değişikliğinin farklı nüfus grupları üzerindeki etkileri ve demografik verilerin iklim politikalarına entegrasyonu tartışıldı. Oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk ve uluslararası kuruluş temsilcileri konuştu.

dijital demografinin önemi:

Bakan Göktaş, iklim politikalarında sıcaklık, emisyon ve afet risklerinin yanında "bu risklerin en çok kimleri ve ne ölçüde etkilediğini" görmenin kritik olduğunu vurguladı. Dünya Bankası öngörülerine atıfta bulunarak, "2050 yılına kadar 216 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle kendi ülkesi içinde yer değiştirmek zorunda kalabilir" dedi. Göktaş ayrıca Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine göre dünyada 3,3 ila 3,6 milyar insanın iklim değişikliğine karşı yüksek düzeyde kırılgan şartlarda yaşadığını hatırlattı ve ayrıştırılmış demografik verilerin bu kırılganlıkları bölgeler bazında tespit etmede vazgeçilmez olduğunu söyledi.

sosyal hizmetlerde uygulama örnekleri:

Bakan, iklim kaynaklı afetlerin hane içi bakım düzenleri, geçim kaynakları ve çocukların korunması gibi sosyal hizmet alanlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Örnek olarak sel riski yüksek bölgelerde evde bakım hizmeti alanların güvenli tahliyesi ve bakımın sürekliliğinin önceden planlanmasını; göç alan yerleşimlerde ise çocuk koruma ve psikososyal destek kapasitesinin nüfus hareketlerine göre ayarlanmasını önerdi. Göktaş, bu sayede sosyal koruma sistemlerinin "riskleri önceden öngörebilen ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilen" bir yapıya kavuşturulabileceğini ifade etti.

Oturumda ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü saha araştırmasına atıf yapılarak iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerinin incelendiği ve elde edilecek bulguların kadınların güçlenmesine yönelik politikalara yansıtılacağı belirtildi. Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı çerçevesinde değişen nüfus yapısının aile politikalarını şekillendireceğini ve iklim ile nüfus verilerinin toplanmasında ülkeler arası ortak standartların geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin esas alınmasının önemine de vurgu yaptı.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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