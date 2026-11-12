Nilüfer'de duman paniği: gıda toptancılar sitesinde iş yeri yangını kısa sürede söndürüldü

Bursa'da iş yeri yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki Gıda Toptancılar Sitesinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve zarar tespiti:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Müdahale sırasında yangının çevredeki iş yerlerine sıçraması önlendi ve alevler söndürüldü. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangının yayılmasının önüne geçildi.

Soruşturma ve süreç:

Yangının çıkış nedeni hakkında ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapılırken, ilgili birimler yangının nedenini belirlemek için delil ve görgü tanıklarını değerlendiriyor. Yetkililer, soruşturma tamamlandığında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

Vatandaşların erken ihbarı ve itfaiyenin zamanında müdahalesi, benzer vakalarda hasarın azaltılması açısından dikkati çekti. Olayla ilgili işlemler sürüyor.

BURSA'DA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.