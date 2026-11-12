Amatör kulüpler sümer stadı için birleşti

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) dün yaptığı basın açıklamasında, Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) kampüse yakın Sümer Stadı için dile getirdiği tahsis talebine tepki gösterdi. Açıklamaya federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları, antrenörler, il temsilcileri ve sporcular katıldı.

Protestonun gerekçesi:

ASKF Başkanı Mutlu Önal, federasyonun amacının çocukları ve gençleri spor aracılığıyla korumak olduğunu belirtti. Önal, amatör sporun kent yaşamındaki rolünü vurgulayarak bu alanın federasyon ve kulüpler için hayati önemde olduğunu ifade etti. Önal, binlerce çocuğa ulaşma çabalarını anlatırken 165 bin lisanslı sporcu sayısını işaret etti ve tesisin kaybının sporcu faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Başkan, son beş yılda kulüp yapılanmasında kaydedilen gelişmeye dikkat çekti ve 5 yılda takım sayısını 70'ten 105'e yükselttiklerini hatırlattı. Ayrıca Sümer Stadı'nda bölgesel amatör lig maçları, Kayseri Kadın Futbol Takımı maçları ve diğer amatör küme karşılaşmalarının oynandığını belirtti.

Federasyonun talepleri ve beklentiler:

Önal, federasyonun tek isteğinin bu alanın çocuklara hizmet etmeye devam etmesi olduğunu söyledi ve kurumun kendi bütçesinden katkı sağladığını vurguladı. Federasyon yetkilileri, valilik, belediye ve milletvekilleriyle görüşüldüğünü, Memduh Başkanımız ve valinin sporun yanında olduğunu ifade ederek konunun uzlaşı ile çözüleceğine dair ümit belirtti.

Federasyon yöneticileri AGÜ ile karşı karşıya olmadıklarını, kurumlar arasında iş birliği aradıklarını belirtti ve üniversitenin ‘bizim çocuklar için ne yapabiliriz veya siz bizim çocuklar için neler yapabilirsiniz’ yaklaşımını beklediklerini kaydetti. Özetle ASKF, Sümer Stadı'nın amatör spor faaliyetleri için korunmasını ve kulüplerin çalışmalarına engel olunmamasını talep ediyor.

KAYSERİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF) TARAFINDAN, ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ’NİN (AGÜ) KAMPÜSE YAKIN ALANDA BULUNAN VE AMATÖR MAÇLARIN OYNANDIĞI SÜMER STADI’NIN KENDİLERİNE TAHSİS EDİLMESİ TALEBİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ.