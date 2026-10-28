Aziz Sancar öğrencilerle buluştu: konuyu rakip gibi görün ve üstüne gidin

etkinlik ve katılımcılar:

Bahçeşehir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Bir bilim ideali: Aziz Sancar" başlıklı panel, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile yüzlerce öğrenciyi bir araya getirdi. Etkinlik, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu’nun organizasyonuyla ve Bahçeşehir Koleji Sosyal Projeler Direktörü Tülin Tarbak’ın davetiyle gerçekleştirildi. Sancar, eşi Prof. Dr. Gwen Boles Sancar ile salona girişinde alkışlarla karşılandı.

Panele BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Mütevelli Heyeti üyeleri, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan ve konfederasyon yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

üniversite yönetiminin mesajı:

Program açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, bilimsel ilerlemenin kuşaklar arası emeğin ve cesur soruların ürünü olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çalışmalarının dünya bilimine yön verdiğini belirterek bu buluşmanın gençlerin araştırma azmini besleyeceğini söyledi ve organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

sancar’ın söyleşisi ve araştırma vurgusu:

Söyleşide konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, hiçbir başarının kolay elde edilmediğini, çalışmanın yetenekten daha belirleyici olduğunu vurguladı. Sancar öğrencilere şu tavsiyede bulundu: "Hiçbir başarı kolay gelmez, çok çalışmak, inatçı olmak, konuyu rakip olarak görmek lazım. Üzerinde çalıştığınız konuyu rakip olarak görün. Senin ananı ağlatacağım yaklaşımıyla hareket edin, üstüne üstüne gidin."

Panelde Sancar, Nobel ödülünü aldıktan sonra da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Geçtiğimiz hafta ilk kez paylaştığı bulgulara göre, canlıların sınıflandırıldığı üç ana alemden biri olan arkelerde DNA onarım mekanizmalarına dair yeni sonuçlar elde ettiğini söyledi. Ayrıca 2015'te aldığı ödül sonrasında yürüttükleri bir başka çalışmada, ölümcül bir beyin tümörüne ilişkin fare modellerinde ekip olarak önemli başarılar sağladıklarını anlattı.

yurt dışı deneyimi ve ülkeye dönüş çağrısı:

Sancar, Avrupa ve Amerika’da bilimsel disiplinin öğrenilmesinin önemine işaret ederek öğrencileri buralarda deneyim kazanmaya çağırdı, ancak ardından şu güçlü çağrısını yineledi: "Türkiye’ye dönün. Türkiye’ye borcumuz var. Türkiye daima kalbinizde olsun." Bu sözlerle gençlerin yurt dışı deneyimlerini ülkeye katkı ile birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Tülin Tarbak Prof. Dr. Aziz Sancar’a plaket takdim etti.

sanat gezisi ve özel hediye:

Etkinlik sonrası Sancar, Bahçeşehir Üniversitesi’nce ihya edilen Gazi Osman Paşa Yalısı’ndaki sanat sergisini eşiyle birlikte gezdi. Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil’in "Suyun Hafızasında İstanbul" sergisindeki eserleri inceleyen Sancar’a, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel tarafından "Mavi Düşler" ve "Nusretiye Camii" eserleri hediye edildi.

Etkinlik, gençlerle doğrudan iletişim kuran bir Nobel ödüllü bilim insanının deneyim ve öğütlerini aktarması bakımından öne çıktı; Sancar’ın çalışmaya, ısrar ve disipline yaptığı vurgu salonda yankı buldu.

Öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Aziz Sancar’dan gülümseten öneri