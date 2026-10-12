Dolar 49,3323 +0,15%
Euro 55,3019 +0,20%
Bist 12.225,76 -0,33%
Altın Gram 6.677,35 -0,15%
EUR/USD 1,1207 +0,01%
Brent Petrol 104,12 -0,57%
--°

Azmiyle pistleri zorladı: 75 yaşında yarı maratonda Türkiye şampiyonu

Aydın ASKF üyesi Saffet Acar, Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda 21 kilometrelik parkuru 1 saat 46 dakikada tamamlayarak 75 yaş grubunda Türkiye şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Azmiyle pistleri zorladı: 75 yaşında yarı maratonda Türkiye şampiyonu

Saffet Acar 75 yaş grubunda birinciliği kazandı

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Tertip Kurulu Üyesi Saffet Acar, Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. 21 kilometrelik parkuru 1 saat 46 dakika gibi derecede tamamlayan Acar, 75 yaş grubunda Türkiye şampiyonu oldu.

yarışta elde edilen başarı ve anlamı:

Zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, Acar'ın tamamlamadığı adımlar değil, istikrarlı temposu ve azmi öne çıktı. Yarışı bitirerek kupanın sahibi olan sporcu, ileri yaşta düzenli antrenman ve spora bağlılığın somut bir örneğini verdi. Bu sonuç, yaş kategorilerinde düzenlenen organizasyonlarda aktif kalmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Başarı sadece kişisel bir derece değil; amatör spor camiası için de moral kaynağı oldu. Acar'ın elde ettiği birincilik, hem yerel hem de ulusal düzeyde amatör sporun görünürlüğünü artıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

federasyonun tebriki ve kamusal yankı:

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yaptığı paylaşımda Saffet Acar'ı kutladı ve başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Federasyon mesajında, yaşın sadece bir sayı olduğuna, azim ve spor tutkusunun engel tanımadığına vurgu yapıldı ve Acar'a teşekkür edilerek başarılarının genç sporculara ilham vereceği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında yer alan kutlama ifadesi, Acar'ın hem kurum içindeki hem de bölgedeki saygınlığını pekiştirdi. Acar'ın performansı amatör spor teşkilatlarının organizasyonlara verdiği desteğin ve spor kültürünün önemini hatırlattı.

Sonuç olarak Saffet Acar'ın Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'ndaki derecesi, sporun yaşı olmadığını ve düzenli çalışmanın ödüllendirildiğini gösteren örnek bir başarı olarak kayıtlara geçti. Aydın amatör spor camiası, deneyimli isminin bu başarısıyla gurur duyuyor ve gelecek yarışlarda da benzer performanslar bekliyor.

AYDIN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TERTİP KURULU ÜYESİ SAFFET ACAR, CUMHURBAŞKANLIĞI YARI...

AYDIN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TERTİP KURULU ÜYESİ SAFFET ACAR, CUMHURBAŞKANLIĞI YARI MARATONU’NDA 21 KİLOMETRELİK PARKURU 1 SAAT 46 DAKİKADA TAMAMLAYARAK 75 YAŞ GRUBUNDA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız
images

Kayserili Sevim Nur Türkmen paralimpik milli takımda
images

Altay deplasmanda yenilgisiz, genç kadro umut veriyor
images

Denizli Basket ilk devre zaaflarını Portekiz'de telafi etmeyi hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Döşemealtı'nda jandarma operasyonunda 750 kilo tütün ve kaçak sigara ele geçirildi

Çanakkale’de sahada büyük baskın: skunk, kenevir ve binlerce lira ele geçirildi

Düzce'de her hafta camilerde sabah namazı buluşmaları düzenlenecek

Sultanhisar'da banyoda ölü bulunan Yusuf Ergen için otopsi ve soruşturma başlatıldı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi