Azmiyle pistleri zorladı: 75 yaşında yarı maratonda Türkiye şampiyonu

Saffet Acar 75 yaş grubunda birinciliği kazandı

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Tertip Kurulu Üyesi Saffet Acar, Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. 21 kilometrelik parkuru 1 saat 46 dakika gibi derecede tamamlayan Acar, 75 yaş grubunda Türkiye şampiyonu oldu.

yarışta elde edilen başarı ve anlamı:

Zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, Acar'ın tamamlamadığı adımlar değil, istikrarlı temposu ve azmi öne çıktı. Yarışı bitirerek kupanın sahibi olan sporcu, ileri yaşta düzenli antrenman ve spora bağlılığın somut bir örneğini verdi. Bu sonuç, yaş kategorilerinde düzenlenen organizasyonlarda aktif kalmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Başarı sadece kişisel bir derece değil; amatör spor camiası için de moral kaynağı oldu. Acar'ın elde ettiği birincilik, hem yerel hem de ulusal düzeyde amatör sporun görünürlüğünü artıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

federasyonun tebriki ve kamusal yankı:

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yaptığı paylaşımda Saffet Acar'ı kutladı ve başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Federasyon mesajında, yaşın sadece bir sayı olduğuna, azim ve spor tutkusunun engel tanımadığına vurgu yapıldı ve Acar'a teşekkür edilerek başarılarının genç sporculara ilham vereceği belirtildi.

Federasyonun açıklamasında yer alan kutlama ifadesi, Acar'ın hem kurum içindeki hem de bölgedeki saygınlığını pekiştirdi. Acar'ın performansı amatör spor teşkilatlarının organizasyonlara verdiği desteğin ve spor kültürünün önemini hatırlattı.

Sonuç olarak Saffet Acar'ın Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'ndaki derecesi, sporun yaşı olmadığını ve düzenli çalışmanın ödüllendirildiğini gösteren örnek bir başarı olarak kayıtlara geçti. Aydın amatör spor camiası, deneyimli isminin bu başarısıyla gurur duyuyor ve gelecek yarışlarda da benzer performanslar bekliyor.

AYDIN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TERTİP KURULU ÜYESİ SAFFET ACAR, CUMHURBAŞKANLIĞI YARI MARATONU’NDA 21 KİLOMETRELİK PARKURU 1 SAAT 46 DAKİKADA TAMAMLAYARAK 75 YAŞ GRUBUNDA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI.