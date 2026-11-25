Balkon çöküşünün yaşandığı yer ve durum:

Yalova Süleymanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 6. kat balkonunda çökme meydana geldi. Olayın gece geç saatlerde olması, bölgedeki yaya yoğunluğunun düşük olması nedeniyle olası bir yaralanmayı engelledi. Çöken balkondan kopan beton parçaları ve inşaat demirleri kaldırım üzerine düştü.

Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, yaşanabilecek daha ağır sonuçların önüne geçti. Çökme sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşlara durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Müdahale ve inceleme süreci:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olay üzerine AFAD arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye 1 kentsel arama kurtarma aracı ve 4 personel yönlendirildi. Olay yerinde emniyet ekipleri ile koordineli çalışma yürütüldü ve bina sakinlerine gerekli bilgilendirme yapıldı.

Yetkili kurumlar tarafından binaya ilişkin teknik ve idari incelemeler başlatıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak gerekli raporlama ve takip işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YALOVA MERKEZ MİMAR SİNAN CADDESİ’NDE BULUNAN BİR BİNANIN 6. KAT BALKONUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.