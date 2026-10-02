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Babadağ'da şarkılar eşliğinde anılar canlandı: başkan Kumral huzurevi sakinleriyle ritim tuttu

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinleriyle Yeşilçam şarkıları eşliğinde buluştu ve birlikte ritim tuttu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babadağ'da şarkılar eşliğinde anılar canlandı: başkan Kumral huzurevi sakinleriyle ritim tuttu

ziyaret ve buluşma:

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Babadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Kumral, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek onların gününe ortak oldu ve birlikte geçirdikleri zamana ağırlık verdi.

Etkinlik, sakinlerin günlük rutininden bir kesit sunarken, samimi diyaloglar ve hatıraların paylaşılmasıyla öne çıktı. Başkan Kumral, büyüklerle bir arada şarkılar söyleyip ritim tutarak hem moral verdi hem de geçmişe dair anıları canlandırdı.

etkinlik programı ve iş birliği:

Günün programı, Babadağ Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ve Aktif Yaşam Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Ritim Grubu ile Yeşilçam Şarkılarıyla Yolculuk" programında, geçmişten günümüze sevilen Yeşilçam eserleri seslendirildi ve huzurevi sakinleri için nostaljik bir atmosfer yaratıldı.

Program sırasında başkan Kumral da sahneye eşlik ederek ritim tuttu ve katılımcılarla birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Yeşilçam şarkıları, katılımcıların anılarını canlandırırken etkinlik renkli ve içten görüntülere sahne oldu.

teşekkür ve vurgular:

Başkan Kumral, etkinliğin önemine dair görüşlerini paylaştı ve yaşlıların deneyimlerinin toplum için büyük değer taşıdığına dikkat çekti. Kumral, etkinlikle ilgili şunları söyledi: "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında; Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ve Aktif Yaşam Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle, Babadağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde anlamlı ve keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. ‘Ritim Grubu ile Yeşilçam Şarkılarıyla Yolculuk’ etkinliğimizde, birbirinden güzel şarkılar eşliğinde kıymetli büyüklerimizle birlikte söyledik, ritim tuttuk ve geçmişin güzel anılarını yeniden canlandırdık".

Kumral, ayrıca şunları ifade etti: "Büyüklerimizin hayat tecrübelerinden, sevgilerinden ve güzel anılarından ilham alarak geçirdiğimiz bu özel günde emeği geçen Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi’ne, Aktif Yaşam Kültür ve Sanat Derneği’ne, Ritim Grubu’na ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz". Etkinlik, huzurevi sakinlerine unutulmaz anlar yaşatırken, kurumlar arası iş birliğinin de somut bir örneği olarak kayda geçti.

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA BABADAĞ HUZUREVİ...

BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA BABADAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. KUMRAL, BÜYÜKLERLE BİRLİKTE ŞARKILAR SÖYLEYİP KEYİFLİ ANLAR YAŞADI. BABADAĞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BABADAĞ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ. HUZUREVİ SAKİNLERİYLE YAKINDAN İLGİLENEN KUMRAL, BÜYÜKLERLE SOHBET EDEREK ONLARIN BU ÖZEL GÜNÜNE ORTAK OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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