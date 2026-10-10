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Babaeski'de çöplükte başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı, ekipler ve köylüler söndürdü

Erikleryurdu köyündeki çöplükte çıkan yangın rüzgarla ağaçlık alana sıçradı; itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Babaeski'de çöplükte başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı, ekipler ve köylüler söndürdü

yangının gelişimi:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyü yakınlarındaki çöplük alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Yangının kısa sürede çevre bitki örtüsüne yönelmesi, bölgedeki yayılan duman ve alevlerin kontrolünü güçleştirdi.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

Yangını fark eden köylüler ilk müdahaleyi yaparak yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Babaeski İtfaiye Müdürlüğü, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri, köylülerle koordineli şekilde çalıştı.

İtfaiye ve orman işletme ekiplerinin sahadaki müdahalesi, köylülerin lokal söndürme çabalarıyla birleşince yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Çalışmalar sırasında ekipler, yangının çevreye olası etkilerini sınırlamak için soğutma ve tekrar alevlenme riskine karşı önlemler aldı.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla özellikle rüzgârlı günlerde atık yakma ve benzeri riskli uygulamalardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Babaeski’de çöplük alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Babaeski’de çöplük alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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