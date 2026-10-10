Yangında önce hayat sonra kaplumbağa: İzmir itfaiyesinin müdahalesi

İzmir Büyükşehir ekipleri yangına hızlı müdahale etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bergama’nın Selçuk Mahallesi Müsella Bayırı’nda çıkan ot yangınına hızla müdahale etti. Saat 15.25 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan yangında ekipler, alevlerin konutlara ulaşmasını engellemek için yoğun çaba gösterdi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra alandaki soğutma çalışmalarını sürdürdü. Müdahale sırasında yapılan titiz çalışmalar sayesinde yangının yayılma riski azaltıldı ve çevredeki yapıların zarar görmesi önlendi. İzmir itfaiyesinin koordineli çalışması, yangının daha büyük bir felakete dönüşmesini engelledi.

kaplumbağanın kurtarılması:

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiyeciler, yangın alanında bir kaplumbağa fark etti. Ekiplerin dikkati sayesinde minik canlı zarar görmeden kurtarıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından kaplumbağa, uygun koşullar sağlandıktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

İzmir İtfaiyesi, yangınla mücadelede gösterdiği performansın yanı sıra doğadaki canlıları koruma konusundaki duyarlılığıyla da örnek oldu. Bu müdahale, hem halkın hem de yerel ekosistemin güvenliğinin sağlanmasında itfaiye ekiplerinin çok yönlü rolünü bir kez daha ortaya koydu.

YANGININ ARDINDAN YÜRÜTÜLEN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA BİR KAPLUMBAĞAYI FARK EDEN EKİPLER, MİNİK CANLIYI KURTARARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKTI.