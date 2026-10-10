Andreas Sinanos 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde uluslararası uzun metraj jüri başkanı olacak

Festival ve atama:

Türkiye’nin en köklü etkinliklerinden 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında Uluslararası Uzun Metraj yarışmasının jüri başkanlığına Andreas Sinanos'u atadı. Sinanos, Avrupa Film Akademisi (EFA), Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği (AFC) ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyesi olarak jürinin liderliğini yürütecek.

Sinanos'un kariyeri ve ödülleri:

Görüntü yönetmeni olarak uzun yıllara yayılan bir kariyere sahip olan Sinanos, Vassiliki Iliopoulou'nun "The Crossing" ve Yiannis Diamantopoulos'un "True Beauty" filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü aldı. Ayrıca Christos Vacalopoulos'un "Olga Robards", Nikos Cornelios'un "Equinox" ve Lefteris Xanthopoulos'un "The Master of Shadows" filmleriyle Selanik Film Festivali'nde ödül kazandı.

Türkiye'deki çalışmaları da ödüllerle taçlandı; Özcan Alper'in "Rüzgârın Hatıraları" filmiyle Antalya Film Festivali ve SİYAD En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne layık görüldü. Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" ile SİYAD ödülünü, Murat Pay'in "Dilsiz" filmiyle ise Malatya, Kayseri ve Boğaziçi Film Festivalleri'nde En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini aldı.

İş birlikleri ve dikkat çeken projeler:

Sinanos, Theo Angelopoulos, Mickael Cacoyiannis, Chris Marker, Hiner Saleem, Jeanine Merapfeel, Selma Bakar, Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu ve Murat Pay ile birçok uzun metraj projede birlikte çalıştı. Theo Angelopoulos ile olan ortaklığı; "Leyleğin Geciken Adımı", "Ulis’in Bakışı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ağlayan Çayır" (EFA En İyi Görüntü Yönetmeni adaylığı), "Herkesin Kendi Sineması" (üç dakikalık kesit), "Zamanın Tozu" ve "Öteki Deniz" (tamamlanmamış) gibi yapımları içeriyor.

Atama, festivalin uluslararası jürisinde sinematik deneyimi ve uluslararası ödül geçmişi olan bir ismin liderliğini getirmesi açısından dikkat çekiyor. Jürinin değerlendirmeleri, festival programının ve ödül tercihlerini şekillendirecek önemli bir unsur olacak.

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ULUSLARARASI UZUN METRAJ JÜRİ BAŞKANI ANDREAS SİNANOS