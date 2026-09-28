Babaeski'de ev yangınında 51 yaşındaki Tarık Kuş hayatını kaybetti

Babaeski'de ev yangını

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Düğüncülü köyünde bir evde çıkan yangında 51 yaşındaki Tarık Kuş hayatını kaybetti. Olay, köydeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler sonucu meydana geldi.

yangına müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede evde yaşayan Tarık Kuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini alırken, yapılan incelemelerin ardından Kuş'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı ve yetkililer yangının nedeni hakkında yapılacak adli ve teknik incelemelerin sonucuna göre açıklama yapılacağını bildirdi.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİ DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 51 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ.