Babasının Anadol'u restore edip çocukluk sokaklarına geri getirdi

Anadol ile yarım asırlık buluşma:

İstanbul'da uzun yıllar otomotiv sektöründe çalışan Yılmaz Akdeniz (53), vefat eden babasının yıllar önce kullandığı otomobili unutmadı. Babasının hatırasını yaşatmak için, bir arkadaşının haber vermesi üzerine piyasadan bulduğu 1977 model Anadol SV 1600’ü satın alıp restore ettirmeye karar verdi. Araç, Türkiye’nin ilk seri üretilen yerli otomobil markası olmasının yanı sıra, dünyanın ilk seri üretim fiberglas gövdeli 5 kapılı station wagon otomobillerinden biri olarak da ayrı bir önem taşıyor.

Restorasyon ve maliyet detayı:

Akdeniz, aracı iki yıl önce 150 bin liraye aldı. Restorasyon için ek olarak 250 bin lira harcayarak toplamda 400 bin liraya ulaşan bir yatırım yaptı. Yaklaşık 6 ay süren restorasyon çalışmasında, aracın orijinal haline sadık kalınmasına özen gösterildi.

Restorasyon sürecinde parça temini en zorlu aşamalardan biri oldu. Akdeniz, İzmir ve Bursa gibi illerden parça topladıklarını, bazı detay parçalarını bulmanın aylar sürdüğünü anlattı: "Tavan lambası ve motor içi yazılarını 3 ayda zor buldum." Bu çabalar sayesinde araç, eski günlerindeki dizayna uygun bir hâle getirildi.

Aracın kullanımı ve gelecek planı:

Yılmaz Akdeniz, yılın bir kısmını İstanbul'da, bir kısmını ise Ordu'da geçiriyor. Restore edilen otomobili doğup büyüdüğü mahalleye getirip sık sık kullanıyor; bu sayede hem kendi çocukluk anılarını hem de mahallenin kolektif hatırasını canlandırıyor. Akdeniz, aracın sık sık teklif aldığını ancak satış düşünmediğini belirterek, "Bu benim çocukluk hayalimdi, benden sonra benim çocuklarıma ve torunlarıma kalacak" dedi.

Mahallede canlanan anılar:

Mahalle sakini Cevat Karadeniz, 1980’li yıllarda rahmetli Salim Akdeniz’in Anadol’u ile yapılan yolculukları hatırlatarak duygularını paylaştı: "Şimdi de oğlu sahip çıktı, bu araç bizim için güzel ve unutamayacağımız bir hatıra. Yılmaz kardeşimiz babasının hatırasını, kendi çocukluğunu ve bizlerin de hatırasını yerine getirdi. Bu laflarla anlatılmaz, o yılları yaşadık ve şu anda çok duyguluyum. Bu araçla gezmek farklı bir duygu."

Restore edilen araç, hem sahibinin hem de mahallenin ortak belleğinde özel bir yere sahip olmaya devam ediyor; geçmişle bağ kuran nesnelerin yapılacak restorasyonlarla nasıl yeniden hayat bulduğuna dair somut bir örnek sunuyor.

ARADAN GEÇEN YAKLAŞIK YARIM ASIR SONRA AYNI RENK VE MODELDE ARACI MAHALLESİNE GETİREN AKDENİZ, BURADA ÇOCUKLUK HATIRALARINI YENİDEN YAŞIYOR.