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Cizre'de gençlere armağan: Şehit Ensar Enes Ertaş kütüphanesi açıldı

Cizre Atatürk Anadolu Lisesi'nde açılan kütüphane, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın adını yaşatacak; törene protokol, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 19:06

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre'de gençlere armağan: Şehit Ensar Enes Ertaş kütüphanesi açıldı

Şehit Ensar Enes Ertaş kütüphanesi Cizre Atatürk Anadolu Lisesi'nde hizmete girdi

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cizre Atatürk Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş Kütüphanesi, düzenlenen törenle öğrencilerin kullanımına açıldı. Protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler açılışta hazır bulundu.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, İlçe Müftüsü Mehmet Özdemir, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Özdemir tarafından yapılan duaların ardından kurdele kesildi. Protokol üyeleri, açılış sonrası kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Kütüphanenin amaçları ve beklentiler:

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, şehitlerin isimlerinin eğitim kurumlarında yaşatılmasının gençlerin milli ve manevi bilinç kazanmalarında önemli bir köprü olduğunu belirtti. Gayirinal, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş adına hizmete giren bu modern kütüphanenin öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmesine, akademik başarılarını artırmasına ve araştırma kültürünü benimsemesine önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz' dedi.

Program, şehidin hatırasına duyulan minnetin ifade edilmesi ve kütüphanenin okula kazandırılmasında emeği geçen kurumlar, eğitimciler ile hayırseverlere teşekkür edilmesiyle sona erdi. Yeni kütüphanenin öğrencilerin eğitimine katkı sağlama ve okuma kültürünü pekiştirme hedefi öne çıkıyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE VATANIN AZİZ HATIRALARINI YAŞATMAK VE ÖĞRENCİLERİ BİLGİYLE BULUŞTURMAK...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE VATANIN AZİZ HATIRALARINI YAŞATMAK VE ÖĞRENCİLERİ BİLGİYLE BULUŞTURMAK AMACIYLA CİZRE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ BÜNYESİNDE KURULAN ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ENSAR ENES ERTAŞ KÜTÜPHANESİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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