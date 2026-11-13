Kocaelili şoförler COP31'de devlet başkanlarının Togg'larını kullandı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımParktan görevlendirilen sürücüler, zirvenin ulaşım ihtiyacında kritik bir rol üstlendi.

makam araçlarında görev:

UlaşımPark bünyesinden seçilen 10 deneyimli şoför, Antalya'ya gönderilerek iki gün boyunca devlet başkanlarının resmi ulaşımlarını Togg marka makam araçlarıyla sağladı. Görev süresi boyunca şoförlerin protokol ve güvenlik koordinasyonuna uygun hizmet verdiği bildirildi.

toplu ulaşım desteği ve lojistik:

Zirvenin toplu ulaşım organizasyonunu da üstlenen UlaşımPark, Antalya'ya toplam 70 otobüs gönderdi; bu araçların 50'si sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), 20'si dizel yakıtlıydı. Organizasyonda 116 personel görevlendirildi ve ekiplerin hizmet takvimi 30 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında sürdü.

Kocaeli'nin çevre projeleri sahnede:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım katkısının yanı sıra kentte yürütülen çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını da uluslararası katılımcılara tanıttı. Stand ve dört panelde İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği ve ekolojik restorasyon, sıfır atık uygulamaları, döngüsel ekonomi, yeşil lojistik ve geri kazanılmış su kullanımı projeleri paylaşıldı.

Büyükşehir yetkilileri, hem lojistik desteğin hem de proje tanıtımının COP31 hedefleriyle örtüştüğünü ve Kocaeli'nin sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını uluslararası platformda görünür kıldığını vurguladı.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ULAŞIMPARK'TA GÖREVLİ 10 ŞOFÖR, DEVLET BAŞKANLARININ TOGG MARKA MAKAM ARAÇLARINI KULLANDI.